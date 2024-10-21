7 из 10 самарцев уже планируют отпуска 2025 года

Я нашел ошибку
Главные новости:
Результаты круглого стола подчеркнули ключевую роль духовных ценностей в обеспечении стабильного и мирного развития российского общества.
Межнациональное согласие – основа нравственных ценностей: итоги круглого стола, который прошел в СЮИ
Продукция с региональным брендом представлена на ярмарках и выставках Самарской области.
Региональный бренд «Самарский продукт» получили еще 7 предпринимателей
Помощь в центре смогут получать жители Кинель-Черкасского, Борского и Богатовского районов, городов Отрадный и Похвистнево.
В Кинель-Черкасском районе идёт подготовка специализированного центра для раннего выявления рака
Программа предусматривает четко прописанные обязательства всех участников целевой подготовки специалистов.
СамГМУ и минздрав утвердили совместную программу по целевой подготовке специалистов
Место: Областная научная библиотека (пр. Ленина, 14 А).
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Это всё она»
Трудоустроенные родители, опекуны или же попечители ребенка с инвалидностью имеют право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц.
В 2024 году Отделение СФР СО оплатило родителям детей с инвалидностью более 54 тысяч дополнительных выходных дней
В Тольятти прошёл региональный этап Всероссийского фестиваля борьбы
В Тольятти прошёл региональный этап Всероссийского фестиваля борьбы
Чемпионат проходил по программе классического двоеборья, участие в котором приняли 9 команд.
Самарские росгвардейцы – серебряные призеры динамовских соревнований по гиревому спорту
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.42
-0.73
EUR 104.86
-0.9
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарские росгвардейцы – серебряные призеры динамовских соревнований по гиревому спорту
«Искусство Гнесинки»: СОУНБ приглашает в музыкальную гостиную
Самарцев приглашают в зоопарк на день рептилий
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

7 из 10 самарцев уже планируют отпуска 2025 года

21 октября 2024 12:40
172
7 из 10 самарцев уже планируют отпуска 2025 года

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане, имеющие постоянную работу.

Большинство самарцев, а именно 70%, уже составили планы на отпуск в 2025 году. Каждый второй собирается брать отпуск летом, каждый десятый — весной, 5% — осенью, а еще 5% — зимой. 9% граждан не имеют особых предпочтений и будут отдыхать по графику, составленному отделом кадров.

Женщины чаще мужчин выбирают отдых летом (56 и 44% соответственно) и весной (12 и 9%). 17% мужчин не имеют конкретных пожеланий по дате отпуска и предпочитают следовать установленному графику, в то время как среди женщин таких меньше — 10%.

Респонденты в возрасте до 34 лет и горожане от 35 до 44 лет чаще планируют летний отпуск.

Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей чаще тех, кто зарабатывает больше, делились планами на весенний отдых (13%). Респонденты с зарплатой свыше 100 тысяч рублей чаще других выбирают отдых в зимнее время (6%).

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Опрос о качестве дорог в Самарской области будет доступен на площадке нацпроекта региона для пользователей в соцсети «ВКонтакте» до 1 января 2025 года.
21 октября 2024, 14:39
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе
Опрос о качестве дорог в Самарской области будет доступен на площадке нацпроекта региона для пользователей в соцсети «ВКонтакте» до 1 января 2025 года. Общество
109
Каждый третий самарец считает, что детей-квадроберов нужно оставить в покое
21 октября 2024, 10:00
Каждый третий самарец считает, что детей-квадроберов нужно оставить в покое
Согласно опросу, 79% родителей заявляют, что тема квадробинга их детям не интересна. Общество
315
самарцы стали чаще покупать украшения с буквами
19 октября 2024, 11:11
Самарцы стали чаще покупать украшения с буквами
Самое популярное буквенное украшение — с использованием «А». Общество
594
В центре внимания
В правительстве Самарской области произошли очередные кадровые назначения
21 октября 2024  13:27
В правительстве Самарской области произошли очередные кадровые назначения
288
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
20 октября 2024  11:58
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
600
Вячеслав Федорищев обратился к самарским дорожникам по случаю Дня работников дорожного хозяйства
20 октября 2024  11:14
Вячеслав Федорищев обратился к самарским дорожникам по случаю Дня работников дорожного хозяйства
1280
«Жигулёвская долина» вошла в тройку лучших технопарков страны
18 октября 2024  13:59
«Жигулёвская долина» вошла в тройку лучших технопарков страны
725
В Самаре с 18 октября ограничат движение в историческом центре
18 октября 2024  13:16
В Самаре с 18 октября временно ограничат движение в историческом центре
734
Весь список