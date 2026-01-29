В России начали выпускать матрасы из текстильных отходов: из 700 т вторсырья в 2025 году было изготовлено более 3 млн кв. м наполнителей для мягкой мебели и матрасов. Старую одежду перерабатывают в так называемое регенерированное волокно. Об этом «Известиям» сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО) 29 января.

Современные технологии позволяют получать долговечные наполнители с отличными эксплуатационными характеристиками — материалы обладает отличной упругостью, быстро восстанавливает форму после деформации и служит долго, уточнили в РЭО.

Помимо наполнителя для матрасов из него производятся шумоизоляционные материалы для автомобилей и ватин. Всего же такого рода отходы в стране перерабатывают на 20 предприятиях суммарной мощностью порядка 227 тыс. т в год. В основном из текстильных отходов производят ветошь, пряжу, перчатки, утеплители, акустические панели и тому подобное, заключили в РЭО.

