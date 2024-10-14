7 из 10 самарцев уже планируют отпуска 2025 года

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане, имеющие постоянную работу.

Большинство самарцев, а именно 70%, уже составили планы на отпуск в 2025 году. Каждый второй собирается брать отпуск летом, каждый десятый — весной, 5% — осенью, а еще 5% — зимой. 9% граждан не имеют особых предпочтений и будут отдыхать по графику, составленному отделом кадров.



Женщины чаще мужчин выбирают отдых летом (56 и 44% соответственно) и весной (12 и 9%). 17% мужчин не имеют конкретных пожеланий по дате отпуска и предпочитают следовать установленному графику, в то время как среди женщин таких меньше — 10%.



Респонденты в возрасте до 34 лет и горожане от 35 до 44 лет чаще планируют летний отпуск.



Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей чаще тех, кто зарабатывает больше, делились планами на весенний отдых (13%). Респонденты с зарплатой свыше 100 тысяч рублей чаще других выбирают отдых в зимнее время (6%).



Время проведения: 4—8 октября 2024 года