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7 из 10 самарцев считают, что их вовлеченность в работу максимально высока

6 октября 2022 10:39
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7 из 10 самарцев считают, что их вовлеченность в работу максимально высока

7 из 10 самарцев считают, что их вовлеченность в работу максимально высока. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные граждане и представители компаний из Самары.

67% самарцев считают, что их вовлеченность по 5-балльной шкале достигает максимальной оценки. В крайне низкой вовлеченности (на 1 балл из 5) признались лишь 4% опрошенных, среди них представители разных профессий — немотивированным может оказаться каждый. Чаще других открыто заявляли о том, что выполняют необходимый минимум обязанностей, только чтобы не уволили, самарцы в возрасте 25—34 лет (6%).

Похоже, подтверждается мировой тренд на «тихое увольнение»: видя, что их старания не окупаются, сотрудники приходят к решению работать по минимуму и сосредоточиться на жизни вне работы.

А между тем каждый третий работодатель в Самаре проводит мероприятия, чтобы повысить вовлеченность персонала в работу. Чаще всего компании пытаются влиять на этот показатель с помощью внедрения системы обучения. Работодатели стараются повысить вовлеченность сотрудников, проводя общие собрания и планерки. Еще один способ — денежная мотивация, эксперты утверждают, что премирование и выплаты бонусов срабатывают не всегда, а между тем, личные оценки вовлеченности тем выше, чем больше заработок (среди горожан с зарплатой до 50 тыс. руб. свою вовлеченность на 5 баллов из 5 оценили 62%, а среди зарабатывающих от 80 тыс. руб. в месяц — 73%).

Время проведения: 1—5 октября 2022 года

Теги: Опрос

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