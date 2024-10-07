69% работающих самарцев знают ценности своей компании

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Авито Работа провела опрос более 7 000 работающих россиян, чтобы выяснить, насколько хорошо сотрудники знают и разделяют ценности своих компаний. Результаты показали, что 69% работающих россиян знают о ценностях, которые продвигает их организация.

Среди тех, кто осведомлен о корпоративных ценностях, подавляющее большинство (81%) отмечает, что их личные ценности совпадают с ценностями компании. Чаще представителей других сфер об этом сообщали работники фитнеса и салонов красоты (97%), автомобильного бизнеса (92%), сотрудники в сфере недвижимости (92%), работники искусства, развлечений и масс-медиа (92%), образования и науки (89%), бухгалтерии и финансов (87%), IT и телекома (85%), медицины и фармацевтики (85%).

Интересно отметить гендерные различия в восприятии корпоративных ценностей. Женщины чаще, чем мужчины, отмечают, что знают о ценностях своей компании (74% против 63%). Также женщины больше склонны разделять эти ценности (82% против 79% у мужчин).

Среди ТОП-5 наиболее распространенных корпоративных ценностей в России оказались: профессионализм (53%), командная работа (46%), ответственность (45%), уважение (37%), а также обучение и развитие (35%).