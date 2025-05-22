66% жителей ПФО постоянно сталкиваются с трудностями на работе, чаще всего – из-за нечетких задач руководства

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Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провели опрос среди соискателей и выяснили, как часто жители ПФО испытывают сложности при решении рабочих задач, что вызывает наибольшие проблемы и как люди справляются с переработками каждый день. Опрос проводился в первом квартале 2025 года среди 4 тыс. российских соискателей.



66% опрошенных hh.ru жителей ПФО рассказали, что сталкиваются с разными трудностями, которые замедляют их работу. Не было таких проблем на практике лишь у 13% опрошенных, остальные затруднились ответить. Чаще всего на рабочие сложности жалуются респонденты среднего и старшего возраста от 45 до 55 лет и старше (сразу 72%).



Причины трудностей на работе: руководство, старая техника и выгорание



Основная причина возникновения проблем на работе, по мнению жителей ПФО, – это организационные трудности. Как правило, это нечеткие задачи руководства, слишком большой объём работы, когда «не знаешь, за что хвататься» и отсутствие обратной связи от начальства. Об этом заявили сразу 65% опрошенных.



На втором месте среди причин – технические сложности: нехватка нужного ПО или оборудования, устаревшая техника. Ее отметили 42% респондентов ПФО. На третьем месте – личные трудности, с которыми сталкиваются 22% жителей. Сюда относятся: неинтересная работа, которую не хочется выполнять, выгорание, переутомление, стресс и низкая вовлеченность. Кроме того, столько же респондентов посетовали на сложности из-за изменений, происходящих в компании. Например, реорганизация, сокращения, смена руководства или неопределенности в будущем.



18% опрошенных также сталкиваются с коммуникационными трудностями. Как правило, это недостаток взаимодействия или конфликты с коллегами, длинные или частые совещания, которые отвлекают от работы. 17% пожаловались на шум на работе, постоянные уведомления на телефоне или коллег, которые отвлекают. А 16% отметили психологические барьеры: страх допустить ошибку и неуверенность в своих знаниях или силах.

Как справляются работники?



Примечательно, что несмотря на постоянные трудности 63% респондентов справляются с ними хорошо, так как уже привыкли к переработкам и знают, что делать в стрессовой ситуации. Но лишь треть (31%) решают сложные вопросы благодаря специальной автоматизированной системе, распределяющей задачи, чтобы ни у кого не было «завала», остальные выбираются из большого объёма задач «в ручном режиме». При этом 6% справляются с большим объёмом работы нормально, но потом им требуются дополнительные выходные или даже мини-отпуск.