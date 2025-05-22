66% жителей ПФО постоянно сталкиваются с трудностями на работе, чаще всего – из-за нечетких задач руководства

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани продолжается модернизация инфраструктуры накопления, обработки и утилизации ТКО
В Сызрани продолжается модернизация инфраструктуры накопления, обработки и утилизации ТКО
36% предприятий в Самаре «растят» руководящие кадры из числа сотрудников
36% предприятий в Самаре «растят» руководящие кадры из числа сотрудников
В Кинеле ночью на пожаре в частном доме пострадал человек
В Кинеле ночью на пожаре в частном доме пострадал человек
"РКС-Самара" вынуждены отключать канализацию должника за коммунальные услуги
"РКС-Самара" вынуждены отключать канализацию должника за коммунальные услуги
В Самаре состоялась встреча в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»
В Самаре состоялась встреча в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»
В Самарской области временно не будут ходить "Ласточки"
В Самарской области временно не будут ходить "Ласточки"
В Самаре в ночь на 22 мая задержали авиарейсы на Москву
В Самаре в ночь на 22 мая задержали авиарейсы на Москву
Самарская область вошла в десятку лидеров по числу победителей Конкурса инициатив родительских сообществ Общества «Знание»
Самарская область вошла в десятку лидеров по числу победителей Конкурса инициатив родительских сообществ Общества «Знание»
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.75
-0.56
EUR 91.3
1.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день черепахи
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

66% жителей ПФО постоянно сталкиваются с трудностями на работе, чаще всего – из-за нечетких задач руководства

22 мая 2025 12:53
91
66% жителей ПФО постоянно сталкиваются с трудностями на работе, чаще всего – из-за нечетких задач руководства

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провели опрос среди соискателей и выяснили, как часто жители ПФО испытывают сложности при решении рабочих задач, что вызывает наибольшие проблемы и как люди справляются с переработками каждый день. Опрос проводился в первом квартале 2025 года среди 4 тыс. российских соискателей.
 

66% опрошенных hh.ru жителей ПФО рассказали, что сталкиваются с разными трудностями, которые замедляют их работу. Не было таких проблем на практике лишь у 13% опрошенных, остальные затруднились ответить. Чаще всего на рабочие сложности жалуются респонденты среднего и старшего возраста от 45 до 55 лет и старше (сразу 72%).
 

Причины трудностей на работе: руководство, старая техника и выгорание
 

Основная причина возникновения проблем на работе, по мнению жителей ПФО, – это организационные трудности. Как правило, это нечеткие задачи руководства, слишком большой объём работы, когда «не знаешь, за что хвататься» и отсутствие обратной связи от начальства. Об этом заявили сразу 65% опрошенных.
 

На втором месте среди причин – технические сложности: нехватка нужного ПО или оборудования, устаревшая техника. Ее отметили 42% респондентов ПФО. На третьем месте – личные трудности, с которыми сталкиваются 22% жителей. Сюда относятся: неинтересная работа, которую не хочется выполнять, выгорание, переутомление, стресс и низкая вовлеченность. Кроме того, столько же респондентов посетовали на сложности из-за изменений, происходящих в компании. Например, реорганизация, сокращения, смена руководства или неопределенности в будущем.
 

18% опрошенных также сталкиваются с коммуникационными трудностями. Как правило, это недостаток взаимодействия или конфликты с коллегами, длинные или частые совещания, которые отвлекают от работы. 17% пожаловались на шум на работе, постоянные уведомления на телефоне или коллег, которые отвлекают. А 16% отметили психологические барьеры: страх допустить ошибку и неуверенность в своих знаниях или силах.

 

 
 

 

 

Как справляются работники?
 

Примечательно, что несмотря на постоянные трудности 63% респондентов справляются с ними хорошо, так как уже привыкли к переработкам и знают, что делать в стрессовой ситуации. Но лишь треть (31%) решают сложные вопросы благодаря специальной автоматизированной системе, распределяющей задачи, чтобы ни у кого не было «завала», остальные выбираются из большого объёма задач «в ручном режиме». При этом 6% справляются с большим объёмом работы нормально, но потом им требуются дополнительные выходные или даже мини-отпуск.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Родители стесняются рассказывать детям о собственном опыте травли в школе
22 мая 2025, 11:46
Родители стесняются рассказывать детям о собственном опыте травли в школе
7% участников опроса признались, что в школе сами были инициаторами травли. Общество
128
Пятая часть самарцев считает несправедливым подчинение молодому руководителю
22 мая 2025, 11:24
Пятая часть самарцев считает несправедливым подчинение молодому руководителю
Каждый десятый опрошенный самарец отметил, что ему не нравится возрастная иерархия в коллективе и лучше бы коллеги были примерно одних лет. Общество
129
В России выросло число женщин на руководящих должностях
22 мая 2025, 10:40
В России выросло число женщин на руководящих должностях
Меньше женщин среди управленцев за этот период стало в 12% компаний. Общество
125
В центре внимания
В ближайший час местами в Самарской области ожидается гроза, град
22 мая 2025  12:34
В ближайший час местами в Самарской области ожидается гроза, град
98
В сердце России стартовала регистрация на молодёжный форум ПФО «иВолга»! 
22 мая 2025  09:09
Стартовала регистрация на молодёжный форум ПФО «иВолга»! 
140
Состоялось V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы».
21 мая 2025  15:27
Самарская область будет развивать взаимодействие с Китаем: подписано соглашение между Правительством региона и Народным Правительством провинции Цзянси КНР
984
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
21 мая 2025  14:00
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
378
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений
21 мая 2025  13:06
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений
415
Весь список