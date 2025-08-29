Я нашел ошибку
На мероприятии вниманию главы региона свои разработки представили семь студентов, которые проходили стажировку в областных ведомствах.
Вячеслав Федорищев встретился со студентами - участниками программы стажировок в облправительстве
Летом 2025 года вуз встретил 198 участников – 108 ребят из ДНР, а также 90 победителей конкурсного отбора «Движения Первых» из 20 регионов страны.
В Самарской области  завершился четвертый сезон «Университетских смен» на базе Университета сервиса
Телебашня в Самаре поздравит школьников с началом нового учебного года
Ученые, футурологи и фантасты Самарской области приглашаются на II Международный симпозиум "Создавая будущее"
Каждый третий опрошенный клиент Билайна считает Телеграм удобной платформой для ведения блога
66% работающих родителей школьников собираются выделить время для посещения Дня знаний
В СОУНБ открывается книжная выставка к 80-летию победы над Японией
Благодаря государственной поддержке самарские сельхозтоваропроизводители обучают необходимых специалистов
66% работающих родителей школьников собираются выделить время для посещения Дня знаний

29 августа 2025 13:46
111
66% работающих родителей школьников собираются выделить время для посещения Дня знаний

Авито Работа провела опрос среди 2000 россиян о планах на 1 сентября и отношении работодателей к этому дню. Оказалось, что у трети россиян (34%) есть дети школьного возраста. Среди работающих родителей большинство (66%) берут отгулы, отпуска или корректируют график, чтобы посетить школьную линейку своих детей в этом году.

Самый распространённый вариант, который выбирают работающие родители, — это планирование своей нагрузки заранее: 20% респондентов сообщили, что смогут быть на линейке, так как работают по сменному графику, неполный день или в других гибких форматах. Ещё 15% опрошенных заранее договорились с руководителем о выходном за свой счёт, чтобы поддержать детей на Дне знаний.

Не менее популярный формат (14%) — отпуск до или после 1 сентября, чтобы помочь детям подготовиться к школе или влиться в учебный режим. А 13% опрошенных родителей планируют взять отгул на несколько часов, чтобы успеть на линейку своих детей.

Более трети (36%) опрошенных собираются отметить 1 сентября за праздничным столом дома или в кафе. Почти каждый пятый (19%) родитель выберет совместную прогулку или поездку в парк, зоопарк или на природу, а 16% предпочитают провести день дома в непринужденной обстановке.

