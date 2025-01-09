65% россиян на полной или частичной «удаленке» хотели бы переехать за город

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В 53% случаев удаленный или гибридный формат работы никак не повлиял на выбор жилья россиянами.

В декабре 2024 года специалисты «Авито Недвижимости» опросили 2000 совершеннолетних россиян, чтобы узнать, как удаленный и гибридный форматы работы влияют на предпочтения в выборе жилья, обустройство рабочего места и желание переехать за город.

Среди опрошенных россиян 29% работают в офисе на постоянной основе, 22% заняты в сферах, которые не предусматривают удаленный формат. Хотя бы несколько дней в неделю дистанционно работают 22% респондентов (12% — полностью удаленно). В большей степени такой формат занятости характерен для участников опроса в возрасте до 24 лет — в 38% случаев. В меньшей — для респондентов старше 65 лет (9%).

Полностью или частично удаленная работа никак не отразилась на выборе жилья для большинства опрошенных (53%). При этом 14% поменяли квартиру на более просторную или удобную, например, с отдельным рабочим местом. Чаще других такой вариант отмечали опрошенные в возрасте до 24 лет (25%). 11% респондентов уезжали за город на время (например, на лето), 9% — переехали за город на совсем. Еще 9% выбрали жилье в другом районе города.

Также специалисты проанализировали особенности в части обустройства рабочей зоны среди тех, кто трудится удаленно полностью или частично. Большинство участников опроса обустроили рабочую зону в гостиной или спальне (34%), либо в отдельной комнате или кабинете (30%). Еще 16% респондентов работают на кухне, 11% — на балконе.

На вопрос о желании переехать за город и работать оттуда в удаленном или гибридном формате положительно ответили 65% опрошенных. Среди них 24% россиян в переезде за город привлекает возможность быть ближе к природе. По 17% опрошенных в качестве мотивации возможного переезда отметили возможность жить вдали от шумного города и иметь более просторное жилье. Желание переехать за город, чтобы сэкономить на покупке или аренде жилья, в большей степени актуально для респондентов в возрасте до 24 лет (20%), в меньшей — от 35 до 44 лет (2%). В среднем по всем опрошенным этот вариант отметили 9%.

«Рынок загородной недвижимости и ИЖС растет. В том числе это связано с трендом на удаленный формат работы — все больше россиян в летнее время предпочитают трудится на даче, либо переезжают за город на постоянное проживание. Интерес к ИЖС и загородному жилью особенно заметен среди семей с детьми. При сопоставимых затратах семья может позволить себе гораздо более просторное жилье за городом по сравнению с квартирой в его пределах», — прокомментировал Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».