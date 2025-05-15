64% самарцев считают, что иметь высшее образование — престижно

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.



64% самарцев полагают, что иметь высшее образование — престижно. Женщины соглашаются с этим чаще мужчин. Чем старше горожане, тем выше для них ценность диплома вуза: среди респондентов старше 45 лет 71% верят в его престиж, тогда как среди молодежи до 35 лет — лишь каждый второй (51%.) Те, чей доход более 100 тысяч рублей, считают, что высшее образование престижно, чаще граждан, зарабатывающих меньше (69%). Но больше всего сторонников этой точки зрения — среди обладателей дипломов вузов (76% против 39% среди выпускников средних профессиональных учебных заведений).



Что же респонденты считают «хорошим образованием»? 6 из 10 участников опроса видят его в формировании профессиональных компетенций, 25% — в умении самостоятельно приобретать знания на протяжении жизни, для 11% залогом качественного образования является обучение в престижном вузе.

Время проведения: 4—12 мая 2025 года