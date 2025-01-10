63% самарцев — за полный запрет продажи вейпов

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Большинство горожан поддерживают полный запрет продажи вейпов на территории России. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные граждане из Самары.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по здоровью проект о запрете продажи электронных сигарет и жидкостей для них. За полный запрет реализации вейпов в России выступают 63% экономически активных самарцев.

Женщины поддерживают запрет чаще мужчин (67 и 60% соответственно). За полный отказ от продажи электронных сигарет 76% горожан в возрасте от 35 до 44 лет, к примеру, среди более молодых граждан поддерживают предложение спикера Госдумы только 52%. Чем выше доход, тем чаще соглашаются с инициативой.



Сторонниками запрета реализации вэйпов чаще являются некурящие респонденты (75%). Среди курящих обычные сигареты большинство также высказывается в пользу запрета (63%). Ожидаемо, что реже всего эту инициативу поддерживают курильщики электронных сигарет (12%).



Время проведения: 26 декабря 2024 — 9 января 2025 года