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62% самарцев не боятся профессиональных трудностей

14 марта 2025 09:43
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62% самарцев не боятся профессиональных трудностей

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения с опытом работы из города.

Большинство самарцев не испытывают страха перед трудностями на работе. 62% опрошенных говорят, что их не пугают новые задачи, сложные вопросы и нестандартные ситуации: «Всему можно обучиться, и даже стать лучше, чем те, кто уже давно работает на этом месте». 36% признаются, что немного опасаются профессиональных трудностей: «Всплывает много нюансов, про которые тебя не информировали». Такие страхи чаще возникают, когда приходится работать в незнакомой сфере, не связанной с предыдущим опытом. 2% опрошенных признались, что очень боятся трудностей в работе.

Женщины чаще мужчин признаются, что время от времени робеют перед сложностями.

Горожане с доходом от 100 тысяч рублей в месяц — самые уверенные: 78% из них не боятся трудностей, связанных с профессиональными компетенциями.

Время проведения: 28 февраля — 11 марта 2025 года

Теги: Опрос

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