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Дейтинг-сервис Mamba провел опрос* и выяснил, что лишь 50% мужчин Самары обращают внимание на возраст женщин при знакомстве, в то время как абсолютное большинство женщин (92%) отмечают для себя этот факт.

54% мужчин считают, что в отношениях мужчина должен быть старше женщины. Причем 25% из них заявили,что разница должна составлять 10 и даже более лет.

Интересно, что последнее утверждение поддерживают только 5% женщин. В основном представительницы слабого пола считают, что отношения нужно строить с ровесником (39%) или мужчиной не старше пяти-семи лет (40%).

Но в то же время 62% самарчанок признались, что им нравятся более молодые по возрасту мужчины. Подавляющее большинство женщин (74%) готовы к романтическому знакомству с молодыми людьми младше них на 5-7 лет. Основные причины на это следующие: представительницы слабого пола считают, что хорошо выглядят, поэтому им подходят более молодые мужчины (34%), а 30% не хотят встречаться с ровесниками, потому что они, по их мнению, выглядят значительно хуже.

Интересно, что у мужчин, которые выбирают в качестве спутниц девушек моложе себя, причина иная — они дают им энергию и чувство молодости (33%). Но к романтическим встречам с женщинами старше себя 57% самарцы тоже готовы, если разница не более 3-5 лет. Еще 15% — если разница составляет не более 5-7 лет.

Для более трети (38%) самарцев зрелая сексуальность является одним из наиболее привлекательных аспектов знакомства с женщиной старше них, за ней следует эмоциональная зрелость и мудрость (35%), а тройку замыкает понимание и терпимость (26%) потенциальной партнерши.

Основными же минусами общения с партнером, который значительно старше или младше, женщины и мужчины единогласно считают разный культурный код (56% и 53% соответственно), а также отсутствие общих тем для разговора (33% мужчин и 35% женщин).

В целом же подавляющему большинству самарцев (86%) совершенно все равно, что скажут окружающие о разнице возраста с партнершей. 75% женщин поддерживают их в этом мнение.

*В онлайн-опросе Mamba приняли участие 3 000 респондентов (мужчины и женщины), старше 18 лет из Самары, Москвы и других регионов страны.