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61% самарцев положительно воспринимают инициативы коллег

18 июня 2025 11:56
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61% самарцев положительно воспринимают инициативы коллег

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

61% самарцев положительно относятся к инициативам коллег, 25% — нейтрально, и лишь 8% — отрицательно.

Отношение руководства к инициативам сотрудников каждый второй опрошенный оценивает как позитивное, 24% — как спокойное, и только 9% — как негативное. Трудовой коллектив в целом, по мнению 40% респондентов, также чаще поддерживает новые идеи, нейтральную реакцию отмечают 33%, а неприязнь — 10%.

Женщины в целом более лояльны к инициативам, чем мужчины, и чаще уверены в поддержке новых идей со стороны руководства и коллектива.

Более открыты к новым предложениям со стороны сослуживцев респонденты от 35 до 45 лет.

Горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц поддерживают инициативных коллег чаще тех, кто получает меньше.

Время проведения: 13 мая — 4 июня 2025 года

Теги: Опрос

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