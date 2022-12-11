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6 из 10 самарцев признались в любви к празднованию Нового года

11 декабря 2022 12:04
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6 из 10 самарцев признались в любви к празднованию Нового года

Сегодня самарцы заметно чаще, чем год назад, признаются в том, что очень любят Новый год. Искренне радоваться этому празднику больше свойственно женщинам, а также респондентам моложе 34 лет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Очень любит Новый год 27% самарцев, еще 32% любят, но без фанатизма. Спокойно к празднику относятся 28%. Не любят Новый год 7%, а 1% признается, что просто ненавидит новогодние дни: «Дома невозможно спать. Соседи 2 недели гуляют на полную катушку».

Теплые чувства к Новому году чаще питают женщины (в общей сложности 70%), а тех, кто относится к нему спокойно и не разделяет всеобщего ликования, больше среди мужчин. В том, что не любят Новый год, бездетные признавались чаще родителей, а опрошенные, зарабатывающие свыше 80 тыс. руб., — чаще россиян с меньшими доходами. Радоваться зимнему празднику больше свойственно респондентам до 34 лет.

Время проведения: 2—8 декабря 2022 года

Теги: Опрос

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