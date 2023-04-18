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6 из 10 самарцев чувствуют себя уверенными людьми

18 апреля 2023 09:16
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6 из 10 самарцев чувствуют себя уверенными людьми

Те, кто верит в свои силы, чаще встречаются среди маркетологов и менеджеров по логистике, тогда как застенчивые — среди дизайнеров и операторов call-центров. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

6 из 10 самарцев (59%) чувствуют себя скорее уверенными в себе, тогда как 29% — скорее застенчивым. Уверенных в себе среди мужчин больше, чем среди женщин (66 и 53% соответственно). Уверенных в своих силах больше среди респондентов, зарабатывающих свыше 80 тыс. руб., чем среди тех, чей заработок составляет менее 30 тыс. руб. (60% против 41% соответственно).

Впрочем, далеко не все высокооплачиваемые специалисты причисляют себя к уверенным людям. Так, например, лишь каждый второй программист назвал себя скорее уверенным человеком. Среди представителей распространенных профессиональных групп уверенные в себе личности чаще всего встречаются среди маркетологов (75%), менеджеров по логистике (74%), специалистов по продажам и работе с клиентами (по 67%), а также среди секретарей (64%) и юристов (60%). Застенчивых людей больше всего среди дизайнеров (56%), операторов call-центра (47%), HR-менеджеров (35%), программистов (31%), системных администраторов и диспетчеров (по 28%).

Время проведения: 27 марта — 17 апреля 2023 года

Теги: Опрос

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