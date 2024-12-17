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58% самарцев будут подводить личные итоги 2024 года

17 декабря 2024 10:26
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58% самарцев будут подводить личные итоги 2024 года

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

58% самарцев планируют подвести личные итоги в этом году: 33% сделают это мысленно или устно и не станут нигде сохранять, 21% напишут заметки для себя, 2% запостят в социальных сетях, еще столько же сохранят в других форматах. Каждый третий признался, что подведение итогов года ему не свойственно.

Женщины чаще практикуют подведение итогов уходящего года и чаще постят их в соцсетях. Молодые люди до 35 лет чаще тех, кто старше, предпочитают фиксировать свои достижения (25%). Респонденты от 45 лет чаще ограничиваются только мысленными рассуждениями (41%).

Подводя итоги, опрошенные чаще всего будут анализировать доход (71%) и состояние здоровья (66%). Уровень саморазвития попытаются оценить 54%: к нему респонденты относят начитанность, знание психологии, коммуникативные навыки и проч. Каждый второй поразмышляет о карьере, 44% — об образовании и повышении квалификации.

Время проведения: 8—13 декабря 2024 года

Теги: Опрос

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