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57% россиян сказали, что работают больше 40 часов в неделю

11 июля 2023 12:48
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57% россиян сказали, что работают больше 40 часов в неделю

53% работающих россиян считают себя трудоголиками, выяснили СК «Росгосстрах» и Исследовательский центр Зарплаты.ру в ходе опроса. Причем больше трети (39%) оценивают такое качество положительно, а 14% - наоборот, отрицательно. 

Чаще всего трудоголиками называли себя сотрудники сферы медицины и фармации (80%), энергетики и добычи сырья (67%), а также маркетинга и PR (60%).

57% россиян ответили, что трудятся более 40 часов в неделю. 28% отрабатывают ровно положенное количество часов, а 15% —  заняты 35 часов в неделю или менее.

Большинство респондентов (94%) остаются на связи по рабочим вопросам и в нерабочие часы. 59% из них всегда следят за почтой и отвечают по рабочим вопросам, а 35% реагируют только в случае важных событий. 

  • не успевают поесть - 29%
  • мало общаются с семьей и друзьями - 27%
  • забывают отдыхать и развлекаться - 27%
  • пропускают визиты к врачу - 20%
  • пропускают семейные мероприятия (детские праздники/ дни рождения и прочее) - 19%.

Интересно, что у 63% респондентов никаких проблем в личной и семейной жизни из-за профдеятельности не возникает, так как близкие понимают и разделяют важность работы. Еще у трети россиян конфликты случаются, но редко. Только 5% постоянно ссорятся из-за работы с близкими.

Каждый пятый россиянин (21%) признался, что постоянно чувствует переутомление или усталость от работы. А абсолютное большинство респондентов сталкивались с выгоранием из-за профессиональной деятельности (90%). 70% переживали его время от времени, а каждый пятый признался, что находится в состоянии выгорания в данный момент.

«Каждый работающий человек осознает, что важно регулярно следить за своим здоровьем, но на практике лишь у немногих россиян диспансеризации или как минимум своевременное посещение врача входит в привычку, ради чего они откладывают приоритетные, по их мнению, дела.  Здесь очень полезно начать пользоваться хотя бы телемедициной, недаром все без исключения наши корпоративные клиенты–работодатели включили ее в полисы ДМС для своих сотрудников. Безлимитные телемедицинские консультации можно оформить для себя и как отдельную программу», - советует заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании «Росгосстрах» Ольга Купцова. 

Теги: Опрос

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