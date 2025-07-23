55% самарцев считают, что мужчины снимают кольца, чтобы скрыть статус

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Обручальное кольцо - важный символ или просто формальность? SOKOLOV выяснил, сколько готовы тратить самарцы, кто покупает кольца, почему их снимают и действительно ли кольцо укрепляет доверие в паре.

Цена любви: скромность или инвестиция?

Самый популярный бюджет на обручальные кольца - 10 000 – 30 000 рублей (46%), еще 31% готовы подняться до 50 000 рублей, а вот потратить 100 000 рублей и больше решаются только 2%. При этом 9% воспринимают кольца как инвестицию, а не просто украшение.

Однако не обошлось без прагматизма. 37% самарцев открыто заявили, что будут экономить при ограниченном бюджете. При этом больше половины (55%) уверены, что кольцо должен покупать мужчина. Треть (39%) считают, что можно разделить расходы пополам, и только 6% поддержат идею, что женщина может купить кольцо сама.

Кольцо — на пальце или в шкатулке?

Для 50% респондентов кольцо - символ любви и верности, но почти каждый десятый (12%) не носит его вовсе. Почему? 29% не любят ходить с кольцом и не считают нужным это делать, а еще 16% просто боятся потерять дорогую вещь. Даже те, кто носит обручальное кольцо, часто его снимают из-за работы (26%), спорта (18%) или домашних дел (17%). Только 8% самарцев снимают кольцо, потому что хотят скрыть свой статус.

Доверие в деталях: важно ли кольцо для отношений?

Большинство уверены: кольцо укрепляет доверие (60%), но не все так однозначно. 34% готовы закрыть глаза, если партнер снимает кольцо дома, а 16% честно признаются: иногда кольцо кажется ограничением.

При этом опрос показал, что больше половины самарцев (55%) считают, что мужчины чаще скрывают свой статус, снимая кольцо, 45% думают, что так поступают женщины. Когда речь заходит о потере украшения, большинство сходятся во мнении: чаще кольца теряют именно мужчины — целых 67%.

Даже если любимая женщина потеряет кольцо, больше половины (50%) купят новое - пусть и попроще. Но 40% не видят в этом смысла, если средств на аналогичное кольцо не хватает.

Елена Ракутина, директор по продукту SOKOLOV:

«Прежде чем определиться с выбором, важно померить кольцо, оно должно комфортно ощущаться на пальце. Размер важен, так как толщина пальцев может меняться, например, в зависимости от окружающей температуры или времени суток. При примерке кольца стоит сделать несколько простых движений рукой, сжать и разжать ладонь, покрутить украшение. При этих несложных манипуляциях украшение не должно передавливать палец или двигаться с трудом. Но при этом важно и не переусердствовать, слишком свободно сидящее кольцо легко потерять».