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52% самарцев поедет в летний отпуск только со смартфоном, а каждый пятый возьмет в путешествие ноутбук для работы

31 мая 2024 12:18
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52% жителей Самары поедет в летний отпуск только со смартфоном, а каждый пятый возьмет в путешествие ноутбук для работы

В преддверии сезона летних отпусков специалисты Авито опросили более 10 тысяч человек и выяснили, без чего жители Самары не ездят в путешествия, а что постоянно забывают и когда приступают к сборам. Оказалось, что женщины чаще, чем мужчины собираются в отпуск заранее — за неделю или больше, 59% опрошенных время от времени забывают что-то взять с собой, а топе обязательных вещей у каждого второго — купальник или плавки, аптечка и солнцезащитное средство.

Опрос показал, что женщины чаще мужчин начинают сборы более чем за неделю до поездки (30% против 20%), а мужчины чаще собираются накануне (19% против 16%). При этом в основном жители Самары занимаются сборами заранее: 38% пакуют чемоданы за 2-3 дня, а 27% — начинают за неделю до поездки или ранее. Накануне вечером собираются 16%, а 3% — в самый последний момент, за час-два до выезда из дома.

Большинство респондентов призналось, что время от времени что-то забывают взять с собой в отпуск (59%). В топе забытых вещей — одежда (56%), косметические и уходовые средства (22%), расчески для волос (15%). Причем что-то из одежды и косметики, а еще расчески женщины забывают чаще, чем мужчины, а вот забытые зарядки, зубные щетки, аптечки более распространены у мужчин. Реже всего респонденты забывают взять с собой обувь (всего 7%) и документы (2%). Согласно опросу, без документов в поездку мужчины отправляются чаще (5%), чем женщины (2%).

Собираясь на летний отдых, жители Самары обязательно берут с собой купальники/плавки (61%) и аптечку (51%). Солнцезащитное средство присутствует в 45% багажей опрошенных, причем чаще жителей других городов санскрин берут с собой петербуржцы (42%). 35% кладут в сумку спортивную одежду и обувь (мужчины чаще, чем женщины), еще 21% — фотоаппарат или видеокамеру.

52% берут с собой в отпуск только смартфон. При этом 20% планируют взять ноутбук или планшет, чтобы решать рабочие вопросы. Технику для приятного времяпрепровождения на отдыхе положат в свой багаж 26% опрошенных — это, например, фотоаппарат, электронная книга, наушники.

В летний отпуск длительностью 1-2 недели жители Самары в основном (43%) берут с собой один чемодан и небольшую сумку/рюкзак. При этом каждый пятый (19%) планирует защитить свой багаж, обмотав чемодан самостоятельно пищевой пленкой, а 22% воспользуются аналогичной услугой в аэропорту.  

Теги: Опрос

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