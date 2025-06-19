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52% работающих самарцев предпочитают, чтобы руководитель обращался к ним на «вы»

19 июня 2025 11:58
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52% работающих самарцев предпочитают, чтобы руководитель обращался к ним на «вы»

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города, имеющие руководителя.

52% работающих самарцев предпочитают, чтобы руководитель обращался к ним на «вы»: 28% — по имени-отчеству, 24% — по имени. Для 36% респондентов приемлемо обращение на «ты» и по имени.

Женщины чаще мужчин выбирают формальный стиль общения на «вы» и по имени-отчеству (33% против 22% соответственно) и полуформальный — на «вы», но по имени (28 и 19%). 46% мужчин и 26% женщин спокойно относятся к «ты» со стороны начальника.

Возраст также влияет на предпочтения: среди работников старше 45 лет каждый третий хотел бы, чтобы руководство к нему обращалось на «вы» и по имени-отчеству. Среди горожан до 35 лет таких только 17%, для молодежи чаще допустимо неформальное «ты» (45%).

Закономерно, что обращение на «вы» и по имени-отчеству более приемлемо при существенной разнице в возрасте, когда начальник моложе подчиненного более чем на 10 лет. Неформальное обращение на «ты» чаще допускается, когда руководитель примерно одного возраста с респондентом или старше.

Чем выше уровень дохода опрошенных, тем проще они относятся к обращению на «ты» со стороны руководства.

Время проведения: 26 мая — 10 июня 2025 года

Теги: Опрос

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