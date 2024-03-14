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51% самарцев считают разницу в политических взглядах препятствием для начала отношений

14 марта 2024 13:07
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51% самарцев считают разницу в политических взглядах препятствием для начала отношений

Дейтинг-сервис Mamba провел опрос среди россиян и выяснил важно ли россиянам совпадать по политическим взглядам со своим партнером. Согласно результатам, подавляющее большинство россиян считает это важным фактором, но при этом мужчины избегают разговоров о политике в три раза чаще, чем женщины.

Для более чем половины (51%) опрошенных жителей Самары критически важно иметь схожие политические взгляды со своим партнером, показал опрос дейтинг-сервиса Mamba. В то же время схожее отношение в желании или его отсутствии иметь детей важно лишь 33% самарцев. 

Также 26% жителей города считают, что общие политические взгляды важны для долгосрочных отношений, а для 22% общие политические взгляды — залог счастливой семейной жизни. Помимо этого, почти 70% опрошенных уверены, что разница в политических взглядах может стать серьезным препятствием в построении отношений — это самый высокий показатель в стране.

Женщинам Самары гораздо важнее, чем мужчинам, совпадать в политических взглядах с  партнером (54% против 25%). 28% опрошенных женщин стараются понять, каких взглядов придерживается мужчина, сразу же при знакомстве (против 15% мужчин делающих так же). Еще 24% стараются постепенно узнать о политических взглядах мужчины в процессе общения. 13% жительниц Самары убеждены, что различные политические взгляды могут стать серьезной проблемой при построении отношений. 9% и вовсе готовы прекратить общение с мужчиной, с которым их мнение не совпадет. 

Как оказалось, мужчины в Самаре более сдержаны в вопросах политики — 68% респондентов мужского пола избегают диалогов о политике, еще треть (31%)  уверена, что обсуждать политику на свидании неуместно. При этом, большинство мужчин (55%) готовы начать отношения с девушкой, с которой у них совершенно разные политические взгляды, если есть много других точек соприкосновения. 

При этом, что интересно — в общении женщины все же более терпимы к тому, когда с их мнением не соглашаются. В случае, если становится понятно, что с собеседником сильно различаются политические взгляды, 76% женщин постараются отнестись спокойно и более не будут затрагивать тему политики (против 55% мужчин), еще 14% постараются понять, чем оппонент руководствуется (против 3% мужчин). 

Также мужчины куда охотнее готовы предпринимать усилия, чтобы переубедить женщину — 37% респондентов сообщили, что будут приводить свои аргументы, чтобы изменить точку зрения собеседницы, в то время, как среди женщин так поступить готовы лишь 5%.

*в опросе дейтинг-сервиса Mamba приняли участие 1299 респондентов старше 18 лет из Самары и других регионов России. Опрос был проведен в марте 2024 года, в преддверии выборов Президента Российский Федерации.

Теги: Опрос

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