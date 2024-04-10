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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители предприятий и организаций и экономически активные граждане из города.

27% компаний в течение последних 12 месяцев приглашали вернуться уволившихся сотрудников. Судя по комментариям, представители компаний считают, что уже исчерпали резервы потенциальных возвращенцев, да и возможности работодателей продолжать конкурентную борьбу за персонал на рынке труда небезграничны.



50% самарцев хотя бы однажды получали предложение вернуться в компанию, из которой уволились. Самый востребованный возраст тех, кого работодатели хотели бы вернуть, — от 35 до 44 лет. Соглашается вернуться на старое место примерно 1 из 3 получивших подобное предложение.



Среди представителей распространенных профессиональных групп предложения вернуться в компанию, из которой уволились, чаще других получают специалисты по работе с клиентами (о подобных ситуациях рассказали 66% из них), медицинские сестры и водители (по 59%). Причем водители чаще представителей других профессий соглашаются вернуться, а клиентские менеджеры и медсестры — отказываются.



Главная причина вернуться или отклонить предложение работодателя, конечно, — деньги. Но не только финансовыми соображениями руководствуются горожане. Нередко решению вернуться способствуют хорошие отношения в коллективе, новая должность и улучшение условий труда.



Только каждый четвертый мог бы вернуться на последнее место работы, с которого уволился, получив соответствующее предложение. Каждый второй отказался бы. Среди нестандартных факторов, мотивирующих к возвращению, встретился и такой: личное обращение руководства с просьбой вернуться к ним.





Время проведения: 7—21 марта 2024 года