49% мужчин в Самаре считают дискриминацией выход на пенсию позднее женщин

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Разный пенсионный возраст мужчин и женщин чаще возмущает молодых мужчин. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, считают ли самарцы дискриминацией тот факт, что на пенсию по возрасту мужчины выходят на 5 лет позднее женщин. В опросе приняли участие экономически активные граждане из города.

39% самарцев утверждают, что права мужчин ущемляет выход на пенсию на 5 лет позже женщин. 44% респондентов подобный факт дискриминацией не считают.



Мужчины чаще женщин называли дискриминацией 5-летнюю разницу в возрасте при выходе на пенсию: 49% против 30% соответственно. Чаще всех подобного мнения придерживаются представители сильного пола моложе 34 лет (51%): «Особенно учитывая, что длительность жизни у нас меньше, чем у женщин»; «Раз уж перед законом все равны, то тогда во всём!»



Любопытно, что хотя большинство женщин отвергает мнение о возрастной дискриминации мужчин («У них выше зарплата и они меньше тратят времени, сил и здоровья на семью»), молодые женщины до 34 лет чуть более толерантны в вопросах гражданских прав, из них 31% — за одинаковый пенсионный возраст для представителей двух полов, тогда как среди женщин старше 45 лет — только 20%.



Время проведения: 10—12 января 2023 года