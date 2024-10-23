47% самарцев надеются получить подарок на первом свидании

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Дейтинг-сервис Мамба провел опрос* и выяснил, насколько уместным самарцы считают дарить подарки на первом свидании. Несмотря на то, что 60% мужчин оказались не готовы что-то дарить, большинство из них не отказалось бы получить подарок от девушки.

Желание дарить подарки

Согласно опросу, 60% мужчин считают, что подарок на первом свидании – это преждевременный шаг. При этом сами мужчины совсем не прочь получить подарок от девушки при первой встрече: так ответило 47% респондентов

40% самарцев все же дарят подарки на первом свидании. 16% делают это из побуждений хорошего тона, а еще 24%, только если девушка произвела очень сильное впечатление.



Цель подарка на первом свидании

Для большинства мужчин подарок — способ вызвать улыбку у партнерши (67%)

Около четверти (24%) видят в этом шанс произвести впечатление, а 12% – признают, что им просто неудобно приходить «с пустыми руками». Однако некоторые преследуют и практичные мотивы: 34% мужчин считают, что подарок может увеличить их шансы на второе свидание



Меньше всего мужчин мотивирует необходимость показать серьезный настрой (9%) или потешить собственное эго (9%).

Женщины же куда избирательнее в вопросах подарков. Лишь 16% руководствуются настроением, а 6% готовы сделать презент только если мужчина им действительно нравится. Большинство — 77% — предпочитают ничего не дарить.



Но если все-таки дарить?

Что касается затрат, мужчины и женщины схожи во мнениях: идеальной суммой для подарка на первом свидании считают 1-2 тысячи рублей. Так ответили 33% мужчин и 29% женщин. Однако 6% мужчин отличились особой щедростью и готовы потратить более 10 тысяч рублей.



Лидером среди подарков, уместных на первом свидании, оказались цветы — их выбирают более 80% мужчин и женщин. На втором месте — сладости и угощения (23% мужчин и 42% женщин), а замыкают тройку билеты в кино или театр (19% мужчин и 35% женщин).



Что точно не стоит дарить? — музыкальные пластинки заняли последнее место у представителей обоих полов. Книги, украшения и алкоголь также разделили анти-топ подарков (свои голоса им отдали менее 3% самарцев обоих полов).



Эмоции от подарка

67% мужчин признались, что были бы приятно удивлены и даже растроганы, если бы девушка принесла им подарок на первое свидание. Но нашлись и такие, кого подарок мог бы смутить: так ответили 29% мужчин.

Для 78% женщин подарок - признак галантности и желания произвести хорошее впечатление. Еще 16% видят в этом готовность вкладываться в отношения на ранних этапах. И только 6% женщин отнесутся к подарку негативно, подумав, что мужчине что-то от них нужно.

При этом женщины не всегда рады подаркам от незнакомца: 15% могут чувствовать неловкость, если сам мужчина не понравился. 27% считают, что подарки бывают неуместными и еще 22% ответили, что все зависит от праведно я мужчины.

*В опросе Mamba приняли участие 6000 респондентов старше 18 лет из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.