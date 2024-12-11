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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и трудоустроенные экономически активные граждане из города.

45% самарцев рассчитывают на годовые премии. Горожане до 45 лет ожидают премирования чаще тех, кто старше. Среди опрошенных с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц надеется получить премию каждый второй (51%).



А что же работодатели? Количество компаний, которые собираются премировать всех своих сотрудников, — 32%. Еще 22% работодателей будут принимать решение о выплате премий в индивидуальном порядке: в зависимости от результатов работы в 2024 году.



О планах выплатить тринадцатые зарплаты рассказывали реже: 9% компаний начислят дополнительный оклад в конце года всем категориям персонала, еще 14% будут действовать выборочно.



Время проведения: 1—4 декабря 2024 года