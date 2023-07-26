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45% самарцев против черных зарплат

26 июля 2023 11:05
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45% самарцев против черных зарплат

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

На зарплату «в конверте» сегодня согласны 36% самарцев. Категорически против «серых» схем сегодня 45%.

Мужчины соглашаются на «черную» зарплату в полтора раза чаще женщин (45% против 27%). Чем старше респонденты, тем чаще они готовы принять подобное предложение: если среди горожан до 34 лет их 36%, то среди старшего поколения — 41%. Потенциально согласных на «серый» доход больше среди опрошенных, зарабатывающих до 50 тыс. руб. в месяц (43%).

Время проведения: 18—24 июля 2023 года

Теги: Опрос

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