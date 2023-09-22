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45% самарцев не знают, сколько зарабатывают их коллеги и руководители

22 сентября 2023 09:59
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45% самарцев не знают, сколько зарабатывают их коллеги и руководители

Служба исследований hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провела опрос среди трудоустроенных соискателей и выяснила, принято ли в их коллективе обсуждать заработные платы друг друга. Опрос проводился среди 5 334 российских соискателей с 31 августа по 8 сентября 2023 г.

45% самарцев рассказали, что не знают, сколько зарабатывают их коллеги и руководители, чаще всего это представители сфер «Маркетинг, реклама, PR» и «Информационные технологии» (по 52%). Еще 35% в курсе доходов рядовых сотрудников в их компании, и только 2% опрошенных из Самарской области ответили, что знают зарплаты своих руководителей. 

18% опрошенных сообщили, что у них в коллективе все свободно обсуждают зарплаты друг друга и знают о размере выплат. Как правило, открыто говорить о заработных платах принято в профессиональных сферах «Финансы, бухгалтерия» (30%), «Управление персоналом, тренинги» (28%) и «Строительство, недвижимость» (27%).

Среди регионов наиболее свободное отношение к обсуждению зарплат коллег наблюдается в Волгоградской области (39% опрошенных знают, сколько зарабатывают и их рядовые коллеги, и руководители) и в Томской области (34%). Совсем не принято говорить об уровне доходов с коллегами в Ставропольском крае (57% не знают о зарплатах коллег) и в Удмуртской Республике (53%).

35% респондентов из Самарской области считают несправедливым, что их зарплата отличается от зарплаты коллег. Чаще всего разницей недовольны юристы (49%), сотрудники безопасности (45%), а также медики и бухгалтера (по 43%). Обратной точки зрения придерживаются 41% опрошенных – именно столько уверены, что разница в зарплатах – это абсолютно нормально. Оставшиеся 23% заявили, что у них в компании единый уровень зарплат на одинаковых позициях (обычно это сфера туризма и ресторанов – 35%).

Теги: Опрос

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