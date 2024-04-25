45% самарцев хотели бы заниматься производственной гимнастикой на работе

Я нашел ошибку
Главные новости:
Планируется, что к концу апреля посевная начнется практически во всех хозяйствах региона.
В Самарской области начались весенние полевые работы
Вход на бал свободный, но от участников требуется строгое соблюдение дресс-кода: стиль 1940-х годов. Военная форма – приветствуется!
СОУНБ приглашает на литературный бал в преддверии Дня Победы
Учебно-методический сбор продолжался три недели и завершился выходным тестовым контролем уровня знаний.
Учебно-методический сбор снайперов Приволжского округа Росгвардии прошел в Тольятти
Акция «Чистая вода» получила широкий резонанс в прошлом году и особенно понравилась самарским дачникам, поэтому этой весной акцию решили повторить.
Акция «Чистая вода» пройдет в Самаре 2-3 мая
У большинства самарской молодежи 18–25 лет есть опыт подработки
У большинства самарской молодежи 18–25 лет есть опыт подработки
В Самарской области в лесу заблудился пожилой грибник
В Самарской области в лесу заблудился пожилой грибник
Самарцы рассказали, по каким критериям осуществляют подбор молодых специалистов
Самарцы рассказали, по каким критериям осуществляют подбор молодых специалистов
Самарская область присоединилась к Всероссийской акции «Георгиевская лента»
Самарская область присоединилась к Всероссийской акции «Георгиевская лента»
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.51
-0.78
EUR 98.91
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СГИК  примет Межрегиональный фестиваль-конкурс «Вёснушка-весна»
Дмитрий Азаров наградил победителей конкурсов "Профессионал года" и "Лучшая трудовая династия"
В Самаре прошло пожарно-тактическое учение во Дворце Спорта
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

45% самарцев хотели бы заниматься производственной гимнастикой на работе

25 апреля 2024 10:40
144
45% самарцев хотели бы заниматься производственной гимнастикой на работе

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане.

6% самарцев рассказали, что у них на работе проводится производственная гимнастика, причем, по словам 4% опрошенных, на нее «добровольно-принудительно» сгоняют всех сотрудников. У 45% респондентов на работе производственная гимнастика не проводится, но они хотели бы, чтобы она была. Среди мечтающих о физкультминутках больше инженеров, бухгалтеров и учителей. Каждый второй работающий респондент заявил, что гимнастика не проводится и не нужна.

Идея заставить заниматься спортом на работе взрослых людей многим кажется спорной. Кто же добровольно, по собственному желанию устраивает себе физкультминутки в рабочее время, — спросили мы у горожан, чья работа не связана с физической активностью. Оказалось, что перерывы на спорт в течение рабочего дня регулярно устраивают себе 15% респондентов, еще каждый третий — время от времени, не каждый рабочий день.

Интересно, что идею производственной гимнастики больше поддерживают женщины, а тех, кто сам себе устраивает физкультминутки в течение трудового дня, больше среди мужчин.

Респондентам до 34 лет и производственная гимнастика не особо нужна (по сравнению с теми, кто старше), и на спорт они реже отвлекаются от работы.

Горожане с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц в большинстве своем только мечтают о производственной гимнастике. Те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей, чаще самостоятельно организуют себе необходимый уровень спортивной нагрузки в течение рабочего дня.

Время проведения: 10—23 апреля 2024 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
У большинства самарской молодежи 18–25 лет есть опыт подработки
25 апреля 2024, 14:00
У большинства самарской молодежи 18–25 лет есть опыт подработки
37% опрошенных молодых людей чаще всего находят подработку по необходимости. Общество
36
Самарцы рассказали, по каким критериям осуществляют подбор молодых специалистов
25 апреля 2024, 13:52
Самарцы рассказали, по каким критериям осуществляют подбор молодых специалистов
Наиболее востребованной личностной компетенцией молодых специалистов стала организованность. Общество
45
37% рекрутеров в Самаре интересует информация о хобби в резюме
24 апреля 2024, 13:29
37% рекрутеров в Самаре интересует информация о хобби в резюме
О случаях, когда хобби фактически стало причиной отказа кандидату в трудоустройстве, рассказали 5% рекрутеров. Общество
291
В центре внимания
Первого регионального семейного форума «Жить вместе»
25 апреля 2024  11:19
Первого регионального семейного форума «Жить вместе»
162
СВГК приостановила рассылку квитанций за техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования
25 апреля 2024  10:53
СВГК приостановила рассылку квитанций за техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования
299
Сегодня стартовала Всероссийская патриотическая акция
25 апреля 2024  10:08
Сегодня стартовала Всероссийская патриотическая акция "Георгиевская лента"
187
Подведение итогов состоялось на гала-концерте в «МТЛ Арене», в который были включены лучшие номера.
24 апреля 2024  20:18
Дмитрий Азаров поздравил победителей Самарской студенческой весны
310
Сегодня в 19:00 губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области
24 апреля 2024  11:30
Сегодня в 19:00 губернатор Дмитрий Азаров в прямом эфире ответит на вопросы жителей Самарской области
859
Весь список