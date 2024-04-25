45% самарцев хотели бы заниматься производственной гимнастикой на работе

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане.

6% самарцев рассказали, что у них на работе проводится производственная гимнастика, причем, по словам 4% опрошенных, на нее «добровольно-принудительно» сгоняют всех сотрудников. У 45% респондентов на работе производственная гимнастика не проводится, но они хотели бы, чтобы она была. Среди мечтающих о физкультминутках больше инженеров, бухгалтеров и учителей. Каждый второй работающий респондент заявил, что гимнастика не проводится и не нужна.



Идея заставить заниматься спортом на работе взрослых людей многим кажется спорной. Кто же добровольно, по собственному желанию устраивает себе физкультминутки в рабочее время, — спросили мы у горожан, чья работа не связана с физической активностью. Оказалось, что перерывы на спорт в течение рабочего дня регулярно устраивают себе 15% респондентов, еще каждый третий — время от времени, не каждый рабочий день.



Интересно, что идею производственной гимнастики больше поддерживают женщины, а тех, кто сам себе устраивает физкультминутки в течение трудового дня, больше среди мужчин.



Респондентам до 34 лет и производственная гимнастика не особо нужна (по сравнению с теми, кто старше), и на спорт они реже отвлекаются от работы.



Горожане с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц в большинстве своем только мечтают о производственной гимнастике. Те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей, чаще самостоятельно организуют себе необходимый уровень спортивной нагрузки в течение рабочего дня.



Время проведения: 10—23 апреля 2024 года