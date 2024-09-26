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44% жителей Самары поддерживают инициативу обязательной консультации у психолога перед разводом

26 сентября 2024 13:28
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44% жителей Самары поддерживают инициативу обязательной консультации у психолога перед разводом

46% разведенных жителей Самары не верят, что обязательные психологические консультации помогут сохранить семьи. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Самары.

В Госдуму планируют внести законопроект, согласно которому супругов, желающих расторгнуть брак, обяжут пройти консультацию психолога: это условие будет распространяться на те пары, у которых есть несовершеннолетние дети, или если один из супругов не хочет разводиться.

Согласно опросу SuperJob, 44% жителей Самары поддерживают эту инициативу. Каждый третий (34%) выступил против: «Считаю эти консультации бесполезными».

Женщины чаще мужчин одобряли проект: 48 и 40% соответственно. В консультации больше всех верят жители Самары в возрасте от 35 до 44 лет (53%).

Число противников инициативы растет с увеличением уровня доходов опрошенных (28% среди жителей Самары с зарплатой до 50 тысяч рублей и 47% среди зарабатывающих от 100 тысяч в месяц): «Трата бюджетных средств. Нет квалифицированных психологов, которые будут работать на конвейере. А если так, то будет формализм».

Среди жителей Самары, прошедших процедуру развода, за инициативу проголосовали 42%, против — 46%: «Это уже похоже на рабство. Каждый сам принимает решение без посторонних»; «Я сам оплачивал подобные консультации, когда жена подала на развод. Толку никакого».


Время проведения: 20—24 сентября 2024 года

Теги: Опрос

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