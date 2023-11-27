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Аналитики Авито Работы провели исследование среди 10 000 работающих россиян и выяснили, что 44% респондентов хоть раз пытались привнести в свою жизнь здоровые привычки, но не смогли сделать их постоянными. 15% опрошенных все еще собираются с силами, чтобы начать, а 9% не желают ничего менять. Почти треть (32%) участников опроса уже ведут здоровый образ жизни.

Успешно внедрили полезные привычки респонденты из Новосибирска (38%), Нижнего Новгорода (38%), Самары (35%) и Воронежа (35%). Признались в том, что так и не смогли начать здоровый образ жизни больше половины жителей Челябинска (55%), Красноярска (54%), в равной степени Волгограда и Ростова-на-Дону (52%), а также Уфы (51%).

Интересно, что половина (49%) респондентов рассказали, что у них есть полезные привычки, но их не так много. 19% заявили о том, что их нет в принципе или же вредных привычек больше. Максимально здоровый образ жизни ведут в большей степени женщины (37% против 28% мужчин). Самой распространенной вредной привычкой работающих россиян стало слишком частое использование смартфона (58%), а самыми распространёнными среди полезных — потребление достаточного количества воды (54%) и проведение времени на свежем воздухе (52%).