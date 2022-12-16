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43% самарцев мечтают просто дотянуть до праздников

16 декабря 2022 12:44
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43% самарцев мечтают просто дотянуть до праздников

Половина самарцев (49%) не чувствуют приближения Нового года, а еще 43% мечтают только о том, как бы дотянуть до праздников. Такие данные были получены в рамках исследования, проведенного онлайн-сервисом по управлению здоровьем Budu и аналитическим агентством A2:Research среди 1204 россиян.

Жители Самары рассказали о своем состоянии в конце года. Так, 29% опрошенных отмечают сильную усталость, но более половины (65%) респондентов сохраняют рабочий настрой и продуктивность. Сохранить мотивацию и избавиться от негативных мыслей помогают общение с родными и близкими (18%), любимые хобби (17%) и посещение культурных мероприятий (16%). 

В ходе анализа состояния самарцев, работающих в офисе и удаленно, было выявлено, что 63% опрошенных офисных сотрудников мечтают просто дотянуть до праздников, 47% способны только на пассивный отдых вместо занятий хобби, общения с близкими и посещения новых мест. При этом респонденты, работающие в удаленном формате, сохраняют более позитивный настрой: 71% чувствуют себя вполне комфортно и спокойно ждут праздники, более половины удаленщиков продолжают активно проводить свой досуг. 

Что помогает жителям Самары получить праздничное настроение. Пятой части респондентов появление украшений на улицах помогает прочувствовать атмосферу приближающегося праздника. Еще 19% респондентов поднимают настроение новогодние акции в магазинах. А 12% самарцев вдохновляются тематическими фестивалями в городе. 

Для трети респондентов подготовка к Новому году является мотивацией сохранять рабочий настрой и мотивацию к продуктивному выполнению задач. Однако 28% опрошенных наоборот сложно сконцентрироваться на работе в декабре, потому что все мысли заняты наступающими праздниками. При этом половина самарцев чувствуют, что с помощью предновогодних хлопот они стараются убежать от проблем и негативных мыслей. 

Нужна ли жителям Самары поддержка в предновогодний период. Только 6% самарцев отметили, что они не нуждаются в дополнительной поддержке со стороны работодателя. Более трети респондентов не отказались бы от финансовых бонусов в виде премий или повышения зарплаты на будущий год. Треть хотели бы, чтобы работодатель организовывал в декабре еженедельные небольшие мероприятия с кейтерингом и алкоголем. Еще 16% отметили, что хотели бы иметь возможность обращения за помощью к корпоративному психологу. 

Что интересно: сотрудники, работающие на полной удаленке, отдают предпочтение еженедельным небольшим корпоративам (47%), в то время как респонденты, работающие в офисе или в гибридном формате считают наилучшей поддержкой от работодателя денежные бонусы (42% и 70% соответственно). 

Таким образом, можно сказать, что самарцы устали под конец года, однако всячески стараются поддержать рабочий настрой и ищут силы для продолжения выполнения задач. Бóльшее утомление чувствуют офисные сотрудники, нежели те, кто работает в удаленном формате. Однако все равно самарцы находят повод для вдохновения перед наступающими праздниками, будь то появление украшений в городе, проведение корпоративов или получение премий по итогам года на работе.

Теги: Опрос

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