41% работников Самарской области оценили своё эмоциональное состояние на тройку

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Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, и сервис подбора психологов Alter провели опрос среди работников Самарской области, чтобы выяснить, как они оценивают своё эмоциональное состояние на данный момент.

32% респондентов Самарской области оценили свое эмоциональное состояние на 4-5 баллов. 41% отметили, что чувствуют себя на тройку (3 балла). Остальные 27% признались, что их эмоциональное состояние соответствует более низким оценкам – всего 1-2 балла. Чаще всего такие ответы встречаются в возрастной группе 25-34 лет (46%). Кроме того, подобное эмоциональное состояние женщины отмечают чуть чаще мужчин (44% против 38%).

В разрезе профессиональной принадлежности свое эмоциональное состояние выше четырех баллов чаще других оценивают представители автобизнеса (53%), сферы закупок (41%) и начинающие специалисты (36%). Два и менее балла своему самочувствию поставили 69% специалистов индустрии развлечений, искусства, масс-медиа, 50% бухгалтеров и 46% специалистов банковской сферы.

При этом половина (52%) респондентов Самарской области заявили, что на их эмоциональное состояние не влияет время года, 36% отметили обратное. Разошлись мнения работников региона и в отношении к стрессу и чрезмерной тревожности. К примеру, 61% не согласны, что такие состояния являются нормальной частью жизни. Лишь 14% считают, что постоянный стресс неотъемлемая составляющая жизни. 25% не смогли выразить определенную позицию по данному вопросу, лишь частичного согласившись с тем, что тревога и стресс являются нормальной частью жизни.