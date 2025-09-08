Я нашел ошибку
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
В Самаре ограничат продажу алкоголя на День города
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
В Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения
В Самаре состоится фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»
В Самаре состоится фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»
Госкомпании закупили производственной продукции у МСП-поставщиков на 45 миллиардов рублей
Госкомпании закупили производственной продукции у МСП-поставщиков на 45 миллиардов рублей
В Самаре ищут подрядчика для уборки территории у Дворца спорта им. Высоцкого
В Самаре ищут подрядчика для уборки территории у Дворца спорта им. Высоцкого
В Самаре демонтируют 20-летний недострой на улице Карла Маркса
В Самаре демонтируют 20-летний недострой на улице Карла Маркса
В Красноармейском районе открытым пламенем загорелся автомобиль
В Красноармейском районе открытым пламенем загорелся автомобиль
СМИ: "Уральские авиалинии" незаконно брали плату с пассажиров за провоз ручной клади
СМИ: "Уральские авиалинии" незаконно брали плату с пассажиров за провоз ручной клади
41% компаний в Самаре отслеживают резюме сотрудников

8 сентября 2025 09:58
165
41% компаний в Самаре отслеживают резюме сотрудников

 В опросе SuperJob приняли участие представители компаний из города.


В Самаре 41% эйчаров рассказали, что их компании осуществляют мониторинг активности персонала на рекрутинговых сайтах: 30% делают это давно, а 11% начали практиковать недавно. 45% опрошенных сообщили, что их организация не отслеживает резюме сотрудников.

Чем крупнее компания, тем активнее она следит за цифровым следом сотрудников. Среди малых предприятий со штатной численностью до 100 человек мониторинг появления резюме работников на рекрутинговых сайтах осуществляют 36%, в среднем и крупном бизнесе — 46 и 42% соответственно.

Наиболее активно за резюме сотрудников следят в динамично развивающихся и высококонкурентных отраслях. Например, среди IT-компаний такой подход практикуют 6 из 10. И это ожидаемо: найм и адаптация программистов обходятся работодателям в круглые суммы, удержание разработчиков — важная задача для HR. В банковской сфере активность работников на рекрутинговых сайтах отслеживают 57%, в продажах — 46%, в промышленности — 45%, в строительстве — 43%. И напротив, в секторе услуг (32%), медицине и логистике (по 30%) и особенно в HoReCa (28%) доля компаний, практикующих мониторинг, ниже среднего по рынке труда.

Время проведения: 1 августа — 4 сентября 2025 года

