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40% жителей Самары считают, что питаются правильно

29 июля 2024 11:12
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40% жителей Самары считают, что питаются правильно

При этом 56% хранят на кухне продукты, которые далеки от принципов здорового питания. Об этом рассказали участники опроса «АльфаСтрахование».

Здоровое питание для 71% участников опроса – это отсутствие злоупотреблений мучным, жареным, сладким, жирным, а также алкоголем. 20% допускают употребление сладкого и алкоголя, но редко и в небольших количествах. Остальные убеждены, что правильное питание к ограничениям определенных продуктов требует еще и приема пищи по часам, наличие периода голодания и соблюдение строгого питьевого режима.

Считают, что питаются правильно, 40% горожан. 39% стремятся к этому, но пока не готовы отказаться от любимых продуктов. 29% уверены, что полноценное правильное питание – это серьезный удар по бюджету.

11% регулярно покупают продукты в эко-маркетах. 24% – ездят на рынки или частично закупаются у проверенных частных продавцов. 65% всегда берут продукты в ближайшем к дому магазине или магазинах известных торговых сетей.

27% постоянно изучают составы продуктов. 25% стараются приобретать продукты с небольшим сроком годности. 23% не обращают внимание на наличие добавок, которые могут вызвать негативные реакции в организме, и уверены, что борьба с ними – маркетинговый ход.

Самым опасным продуктом горожане считают сахар. Так ответили 68% респондентов. При этом все они в той или иной степени употребляют его в пищу. 67% даже при периодическом употреблении колбасы уверены, что она вредная. 62% не доверяют консервам длительного хранения. 54% избегают продуктов, которые имеют неестественный цвет (слишком яркий). 51% корнем зла считают алкоголь. 41% – избыточное употребление соли. 36% боятся есть много фаст-фуда. 24% считают, что проблемы могут возникнуть при чрезмерном употреблении мяса различного происхождения, так как оно напичкано гормонами роста. 23% опрошенных стараются не использовать покупные соусы.

«Запрещенные» при правильном питании продукты есть дома у 56% опрошенных. Абсолютное большинство – 86% – отметили, что иногда используют майонез, поэтому он всегда есть в холодильнике. 74% «балуются» колбасой или сосисками. 70% хранят различные консервы. 67% – чипсы и другие снеки. 65% иногда не могут отказать себе в сладостях. 59% отметили, что изредка покупают сладкие газировки. 55% – имеют дома некрепкий алкоголь и могут позволить себе пропустить бокальчик за ужином. Мучные изделия постоянно есть у 52% опрошенных, 43% едят сладкие йогурты. 35% едят лапшу быстрого приготовления, когда очень хочется. Также у респондентов периодически появляются копчености, пакетированные соки, продукты с большим количеством консервантов и даже маргарин.

Только 4% участников опроса отметили, что не лишают себя каких-то продуктов, а предпочитают просто умеренно питаться.

Участие в исследовании приняли 1703 человека.

Теги: Опрос

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