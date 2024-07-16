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40% самарцев верят в приметы, связанные с путешествиями

16 июля 2024 13:51
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40% самарцев верят в приметы, связанные с путешествиями

Сервис Яндекс Путешествия провел опрос* и выяснил, насколько путешественники из Самары суеверны и склонны ли списывать непредвиденные ситуации на приметы.

Большинство (40%) самарских путешественников верят в приметы. Причем 16% опрошенных признались, что в их жизни хоть раз было такое, что долгожданная поездка или сорвалась, или прошла неудачно из-за несоблюдения какой-то из примет. 

Самой популярной приметой, которую соблюдает абсолютное большинство (75%) самарцев, оказалась «посидеть на дорожку». 43% жителей Самары близка история про то, что домой нельзя возвращаться за забытыми вещами, а 37% обязательно смотрятся в зеркало перед выходом.

Что интересно, каждый пятый самарец всегда держит свои планы о путешествии в тайне, чтобы никто не сглазил, а 5% даже не фотографируются перед поездкой. Вера некоторых в приметы влияет даже на даты поездки: 4% никогда не начинают путешествие в пятницу 13-го, 2% не отправятся в дорогу в понедельник.

Треть путешественников из Самары на непредвиденные ситуации в поездках реагируют с энтузиазмом и с азартом принимаются их решать. Еще примерно столько же путешественников на срыв планов реагируют спокойно, добавляя, что выбить из колеи их не так-то просто.

Согласно опросу, с половиной самарцев (50%) непредвиденные ситуации во время путешествий происходят лишь иногда. Еще 43% респондентов в такие ситуации или никогда не попадали, или если и попадали, то крайне редко. Наиболее распространенной бедой путешественников становится их собственная забывчивость — более 30% хоть раз в жизни оставляли что-то важное в отелях или гостиницах. 

28% самарцев хотя бы раз опаздывали на свой рейс, 17% — теряли что-то важное во время поездки. Еще 14% приезжали на вокзал или в аэропорт, перепутав время (причем 2% признались, что с ними такое случается часто). 9% респондентов ошибались и приезжали не в тот аэропорт или вокзал. А вот 10% самарцев сталкивались с тем, что кто-то из окружения путал города или страны прилета и из-за этого попадал впросак. 

Больше всего при срыве планов или появлении непредвиденных ситуаций во время путешествий респондентов пугают потеря денег (52%) и драгоценного времени (29%). 18% жителей Самары напрягает факт, что им придется заново продумывать график и план действий на поездку. 

*Репрезентативный опрос проведен в июне 2024 года среди 1150 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ

Теги: Опрос

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