40% самарцев против штрафов и увольнений за флирт на работе

На днях православные парламентарии осудили флирт на рабочих местах и предложили ввести строгие наказания для состоящих браке сотрудников, допускающих подобные вольности. Общество такую инициативу не одобрило. В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.



Идея порицания флирта, пусть и касающаяся только состоящих в браке, встречена российским обществом с недоумением. За нее высказались лишь 22% самарцев. Против — 40% опрошенных, еще 38% затруднились дать однозначную оценку, что свидетельствует о неоднозначности и спорности предложенной темы: «Флирт — не измена, нет строгих критериев определения, что является флиртом, а что нет»; «Изменять или нет — личное дело, работодателя не касается».



Сопротивление предложению усиливается с увеличением возраста опрошенных. Если среди молодежи до 35 лет против выступают 31%, то среди респондентов 45+ доля несогласных возрастает до 45%.



Противников идеи среди мужчин больше, чем среди женщин (50 и 31% соответственно). Впрочем, одинокие женщины критикуют попытки вмешательства парламентариев в частную жизнь так же активно, как и одинокие мужчины.



Время проведения: 5—9 сентября 2025 года