Я нашел ошибку
Главные новости:
Обманутые клиенты самарского автосалона обратились к Путину и Федорищеву
Обманутые клиенты самарского автосалона обратились к Путину и Федорищеву
Самый настойчивый телефонный мошенник звонил жертве 17,6 тысячи раз
Самый настойчивый телефонный мошенник звонил жертве 17,6 тысячи раз
в Большеглушицком районе завершён ремонт региональной трассы, а в Самаре модернизированы «гостевые» маршруты
В Большеглушицком районе завершён ремонт региональной трассы, а в Самаре модернизированы «гостевые» маршруты
Хвостатый детектив в Самаре вернул украденный ноутбук
Хвостатый детектив в Самаре вернул украденный ноутбук
Каждая десятая компания планирует сократить штат осенью
Каждая десятая компания планирует сократить штат осенью
Врач призвала не злоупотреблять кофеином
Врач призвала не злоупотреблять кофеином
Самарские физики рассчитали, как "превратить" лучи лазера в фотонные нейроны
Самарские физики рассчитали, как "превратить" лучи лазера в фотонные нейроны
В Самаре слесарь стал жертвой мошенников, которые обманули его на 1 млн рублей
В Самаре слесарь стал жертвой мошенников, которые обманули его на 1 млн рублей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.92
1.68
EUR 99.82
1.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

40% самарцев против штрафов и увольнений за флирт на работе

11 сентября 2025 09:42
127
40% самарцев против штрафов и увольнений за флирт на работе

На днях православные парламентарии осудили флирт на рабочих местах и предложили ввести строгие наказания для состоящих браке сотрудников, допускающих подобные вольности. Общество такую инициативу не одобрило. В опросе SuperJob  приняли участие представители экономически активного населения.


Идея порицания флирта, пусть и касающаяся только состоящих в браке, встречена российским обществом с недоумением. За нее высказались лишь 22% самарцев. Против — 40% опрошенных, еще 38% затруднились дать однозначную оценку, что свидетельствует о неоднозначности и спорности предложенной темы: «Флирт — не измена, нет строгих критериев определения, что является флиртом, а что нет»; «Изменять или нет — личное дело, работодателя не касается».

Сопротивление предложению усиливается с увеличением возраста опрошенных. Если среди молодежи до 35 лет против выступают 31%, то среди респондентов 45+ доля несогласных возрастает до 45%.

Противников идеи среди мужчин больше, чем среди женщин (50 и 31% соответственно). Впрочем, одинокие женщины критикуют попытки вмешательства парламентариев в частную жизнь так же активно, как и одинокие мужчины.
 

Время проведения: 5—9 сентября 2025 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
51% самарцев против единой спортивной формы в школах
10 сентября 2025, 12:22
51% самарцев против единой спортивной формы в школах
Мужчины чаще женщин выступают против единой формы (55 и 47% соответственно). Общество
241
В Самаре 70% эйчаров утверждают, что сообщают об итогах собеседования всем соискателям
09 сентября 2025, 11:17
В Самаре 70% эйчаров утверждают, что сообщают об итогах собеседования всем соискателям
В сфере услуг практика предоставления обратной связи наиболее распространена — 85% компаний всегда ее дают. Общество
273
41% компаний в Самаре отслеживают резюме сотрудников
08 сентября 2025, 09:58
41% компаний в Самаре отслеживают резюме сотрудников
Чем крупнее компания, тем активнее она следит за цифровым следом сотрудников. Общество
338
В центре внимания
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025  21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
340
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
10 сентября 2025  20:31
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
786
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
10 сентября 2025  13:48
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
409
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
266
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
10 сентября 2025  10:27
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
358
Весь список