4 из 10 самарцев удавалось покупать энергетики без предъявления документов

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним вступил в силу с 1 марта этого года. Однако выполняется ли это ограничение в магазинах? 9% самарцев 14—24 лет, покупавшему энергетики в течение последних 3 месяцев, продали напиток без каких-либо вопросов. Еще у 3 из 10 паспорт спрашивали периодически. 51% респондентов рассказали, что при каждой покупке их просили показать документ, удостоверяющий личность.



Ночные смены, авралы и дальние рейсы — энергетики ради повышения активности употребляют 37% экономически активных горожан. Мужчины покупают энергетические коктейли чаще женщин. Молодежь до 35 лет — значительно чаще тех, кто старше.



Время проведения: 15 апреля — 30 мая 2025 года