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4 из 10 самарцев бросят любимую работу ради нелюбимой, но с зарплатой в 2 раза выше

14 февраля 2022 09:51
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4 из 10 самарцев бросят любимую работу ради нелюбимой, но с зарплатой в 2 раза выше

Нелюбимая работа для жителей Самары становится привлекательнее, если за нее платить вдвое больше, выяснил в своём новом опросе по рынку труда региона онлайн-сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Аналитики SuperJob спросили в Самаре тех, кто любит свою работу, готовы ли они заниматься нелюбимым делом с зарплатой в 2 раза выше, чем сейчас: 37% согласились, 33% отказались. А если бы вдруг заработок на любимой работе снизился вдвое, лишь каждый одиннадцатый остался бы на ней, 85% отказались бы трудиться на таких условиях.

Самарцев, которые не любят свою работу, мы решили испытать вопросом: покинули бы они опостылевшее место ради работы мечты, но с зарплатой в 2 раза меньше, чем сейчас. Лишь 16% ответили положительно, 72% отказались. А если бы на горизонте маячила любимая работа, но на старом нелюбимом месте их удерживали обещанием в 2 раза повысить заработок, лишь каждый третий (33%) уволился бы, 57% отказались бы от работы мечты ради денег.

Мужчины чаще женщин делают выбор в пользу нелюбимой работы с зарплатой в 2 раза больше: «Деньги — отличный стимул, чтобы сделать работу любимой».

Время проведения: 1—8 февраля 2022 года

Теги: Опрос

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