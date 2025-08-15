Я нашел ошибку
Главные новости:
В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика
В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
В Самарской области ветеранов СВО обучат предпринимательству
В Самарской области ветеранов СВО обучат предпринимательству
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.77
0.17
EUR 93.06
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
В Самаре начались мероприятия в рамках общественной акции «Самарская область – наш дом»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

39% самарцев — за единую школьную форму по всей стране

15 августа 2025 09:59
169
39% самарцев — за единую школьную форму по всей стране

Школьная форма: единый стандарт или свобода выбора? Мнения респондентов разделились. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, в том числе родители школьников.

39% самарцев считают, что в России должна быть единая форма для всех учебных заведений среднего образования. 21% поддерживают идею индивидуальной формы для каждой школы. 1 из 3 выступает против формы вообще.


Мужчины чаще женщин выступают против школьной формы, тогда как горожанки чаще поддерживают вариант с индивидуальной формой для каждой школы. Интересно, что идею единого дресс-кода одинаково поддерживают и те, и другие.

Различия во взглядах сильно выражены у горожан разных возрастов, что, конечно, ожидаемо. Молодёжь до 35 лет чаще всех против формы (45%) и реже поддерживает единый российский стандарт (21%). Респонденты 45+ самые консервативные: 62% — за единую форму для всей страны и лишь 12% отрицают необходимость школьной формы как таковой.

Родители школьников чаще общества в целом поддерживают как идею всероссийского стандарта школьной формы (41%), так и уникального комплекта одежды у каждой школы (23%). Причем отцы выступают за строгий общероссийский дресс-код учеников значительно чаще матерей (51 и 31% соответственно).

С новым ГОСТом для школьной формы, действующим с 1 июля 2025 года, уже успели подробно ознакомиться 23% матерей и 10% отцов обучающихся. Иллюстрируя новый стандарт, Роскачество представило вариант комплектов одежды для мальчиков и девочек. Он понравился только 21% отцов и 15% матерей: «Смотрится прилично». 45% мужчин и 52% женщин раскритиковали вариант Роскачества: «Архаично и некрасиво»; «Невзрачная»; «Устаревшая модель костюма для девочки, которая не украсит и не на каждую фигуру»; «Дизайн хуже советского»; «Нет учета специфики южных и северных регионов. Пиджак сложно носить ребенку с пуховиком»; «Будто театральный реквизит завалялся, запылился».
 

Время проведения: 7—13 августа 2025 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Только 4% самарцев готовы полностью доверить ребёнку выбор школьной одежды
15 августа 2025, 12:19
Только 4% самарцев готовы полностью доверить ребёнку выбор школьной одежды
Покупка одежды и канцтоваров для школы – частый предмет разногласий в российских семьях. Общество
123
Самарская область — регион открытых лайков: каждый третий житель выражает симпатию в сети ежедневно
15 августа 2025, 10:24
Самарская область — регион открытых лайков: каждый третий житель выражает симпатию в сети ежедневно
Ещё 40% самарцев лайкают время от времени, в зависимости от контекста или личного отношения к автору. Общество
206
В Самаре в отпуске больше всего скучают по работе дизайнеры, учителя и врачи
14 августа 2025, 12:23
В Самаре в отпуске больше всего скучают по работе дизайнеры, учителя и врачи
Реже всего скучают по работе бухгалтеры. Общество
299
В центре внимания
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
35
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
15 августа 2025  13:51
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
47
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
15 августа 2025  13:25
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
104
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
15 августа 2025  10:32
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
242
Самарскую область 15 августа атаковали 13 вражеских беспилотников
15 августа 2025  09:25
Самарскую область 15 августа атаковали 13 вражеских беспилотников
214
Весь список