39% россиян подработка приносит 10% – 30% месячного дохода

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ребята в торжественной обстановке вступили в новый этап своей жизни.
Юным жителям губернии сотрудники полиции вручили паспорта
Для зрителей Первого фестиваля скорости на льду «Жигулёвская миля 2024» будет организована насыщенная развлекательная программа.
Тольяттинцев и гостей города приглашают на фестиваль «Жигулевская миля 2024»
Проводится разъяснительная работа с осужденными, состоящими на учете, о праве обращения с заявлением об оказании содействия в ресоциализации.
В УИИ УФСИН СО активно проводится разъяснительная работа по вопросам реализации института пробации
Самым ярким эпизодом зимнего праздника бесспорно стало ночное шоу «Лед и пламя».
ЧР по сноукайтингу в Тольятти и фестиваль «ВьюгаФест» посетили порядка 35 000 человек
Органосохраняющие операции (метропластика) при врастании плаценты при беременности выполняются в Перинатальном центре областной больницы с 2018 года.
Врачи самарского Перинатального центра в очередной раз провели уникальные роды
В ближайшее время будет сформирован состав рабочей группы и направлен на утверждение председателю Экспертного совета Владимиру Гутеневу.
Ректор СамГМУ возглавит рабочую группу по новым медицинским изделиям и материалам при Экспертном совете комитета Госдумы РФ
Это станет новым этапом развития «Яндекса» и важнейшим решением для России в целом.
Нидерландская Yandex N.V. заключила сделку по продаже «Яндекса» за 475 млрд рублей
По словам политеховцев, разработанная ими методика подходит для подсчета и анализа загрязненности от транспортных потоков и для других городов.
Ученые СамГТУ снижают выбросы загрязняющих веществ от автомобилей
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.66
0.43
EUR 98.64
1.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Юным жителям губернии сотрудники полиции вручили паспорта
ЧР по сноукайтингу в Тольятти и фестиваль «ВьюгаФест» посетили порядка 35 000 человек
В Тольятти завершился Чемпионат Приволжского округа Росгвардии по зимнему офицерскому троеборью 
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

39% россиян подработка приносит 10% – 30% месячного дохода

5 февраля 2024 13:35
193
39% россиян подработка приносит 10% – 30% месячного дохода

Согласно результатам опроса, проведенного Авито Работой среди 10 000 респондентов, более половины россиян (54%) подрабатывали за последний год. Чаще всего подрабатывали специалисты, занятые физическим трудом (65%), квалифицированные рабочие (63%) и высококвалифицированные сотрудники (59%). При этом 39% опрошенных дополнительный источник дохода приносит 10%-30% от среднемесячного заработка. По данным Авито Работы, на начало февраля работодатели по стране предлагают более 700 тысяч вакансий для подработки.

39% россиян отметили, что подработка приносит доход в виде 10%—30% от ежемесячного заработка, 26% — менее 10%. Еще 17% опрошенных отметили дополнительную  сумму в виде 30% — 50%, а от 50% от среднемесячного дохода получают 10% респондентов.

За последний год меньше всего подрабатывали сотрудники из Челябинска (60%) и Красноярска (57%).

Чаще всего россияне подрабатывали в сфере ремонта и строительства (18%), IT и телекоммуникаций (13%), онлайн-торговли (11%), креативных индустрий (10%), производства и сырья (9%). Главными причинами подработки респонденты чаще всего называли нежелание иметь только один источник дохода (25%), нехватку зарплаты от основной работы для бытовых нужд (24%) и желание занять свободное время (24%). 

Почему россияне подрабатывали за последний год

 

 

Ответ

Доля респондентов, %

Не хотел(а) рассчитывать на один способ заработка

25%

Желание увеличить совокупный доход

24%

Хотелось занять свободное время

23%

Было интересно работать над конкретным проектом/ задачей

15%

Желание накопить на крупную покупку (автомобиль, недвижимость и т.д.)

14%

Коплю на будущее без конкретной цели

13%

Подработка дает мне больше денег, чем основная работа

10%

Подработка — мой единственный источник дохода

9%

Не удавалось найти постоянную работу

8%

 

Интересно, что причины у каждой категории сотрудников разные. Массовым (28%) и рабочим специалистам (28%) чаще других не хватало средств на ежедневные нужды, руководители (32%), офисные (31%) и высококвалифицированные (31%) сотрудники не хотели иметь только один источник дохода. А топ-менеджеры хотят занять свободное время (38%).

В основном недельная продолжительность подработки составляла 3-5 часов (27%), 6-8 часов (17%), до 2 часов (12%) и более 20 часов (11%).

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
05 февраля 2024, 14:08
6 из 10 замужних самарчанок считают, что доходов их мужей недостаточно, чтобы содержать семью в одиночку
26% женщин назвали зарплаты своих мужей достаточно высокими, чтобы в одиночку содержать семью. Общество
167
Жители Поволжья стали в два раза чаще верить в стабильность своей карьеры
05 февраля 2024, 10:27
Жители Поволжья стали в два раза чаще верить в стабильность своей карьеры
Отметим, что 59% местных жителей заинтересованы в смене сферы деятельности в 2024 году. Общество
243
4 из 10 компаний в Самаре следят за вакансиями конкурентов
05 февраля 2024, 10:09
4 из 10 компаний в Самаре следят за вакансиями конкурентов
Сегодня без ограничений принимают бывших сотрудников конкурентов 57% компаний. Общество
281
В центре внимания
В Самаре предложили учредить награду в честь Григория Аксакова
5 февраля 2024  13:09
В Самаре предложили учредить награду в честь Григория Аксакова
234
Роскадастр Самарской области проведет горячую линию
5 февраля 2024  11:14
Роскадастр Самарской области проведет горячую линию
253
Во время беседы Дмитрий Азаров посоветовался с многодетными родителями по ряду вопросов, в том числе по дополнительным мерам поддержки.
4 февраля 2024  16:37
В Самаре 4 февраля губернатор встретился с многодетными семьями
686
Сегодня местами по Самарской области ожидается сильный снег
4 февраля 2024  13:04
Сегодня местами по Самарской области ожидается сильный снег
715
Самарский губернатор пересел на LADA Aura
4 февраля 2024  12:44
Самарский губернатор пересел на LADA Aura
871
Весь список