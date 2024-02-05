39% россиян подработка приносит 10% – 30% месячного дохода

Согласно результатам опроса, проведенного Авито Работой среди 10 000 респондентов, более половины россиян (54%) подрабатывали за последний год. Чаще всего подрабатывали специалисты, занятые физическим трудом (65%), квалифицированные рабочие (63%) и высококвалифицированные сотрудники (59%). При этом 39% опрошенных дополнительный источник дохода приносит 10%-30% от среднемесячного заработка. По данным Авито Работы, на начало февраля работодатели по стране предлагают более 700 тысяч вакансий для подработки.
39% россиян отметили, что подработка приносит доход в виде 10%—30% от ежемесячного заработка, 26% — менее 10%. Еще 17% опрошенных отметили дополнительную сумму в виде 30% — 50%, а от 50% от среднемесячного дохода получают 10% респондентов.
За последний год меньше всего подрабатывали сотрудники из Челябинска (60%) и Красноярска (57%).
Чаще всего россияне подрабатывали в сфере ремонта и строительства (18%), IT и телекоммуникаций (13%), онлайн-торговли (11%), креативных индустрий (10%), производства и сырья (9%). Главными причинами подработки респонденты чаще всего называли нежелание иметь только один источник дохода (25%), нехватку зарплаты от основной работы для бытовых нужд (24%) и желание занять свободное время (24%).
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Почему россияне подрабатывали за последний год
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Ответ
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Доля респондентов, %
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Не хотел(а) рассчитывать на один способ заработка
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25%
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Желание увеличить совокупный доход
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24%
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Хотелось занять свободное время
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23%
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Было интересно работать над конкретным проектом/ задачей
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15%
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Желание накопить на крупную покупку (автомобиль, недвижимость и т.д.)
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14%
|
Коплю на будущее без конкретной цели
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13%
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Подработка дает мне больше денег, чем основная работа
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10%
|
Подработка — мой единственный источник дохода
|
9%
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Не удавалось найти постоянную работу
|
8%
Интересно, что причины у каждой категории сотрудников разные. Массовым (28%) и рабочим специалистам (28%) чаще других не хватало средств на ежедневные нужды, руководители (32%), офисные (31%) и высококвалифицированные (31%) сотрудники не хотели иметь только один источник дохода. А топ-менеджеры хотят занять свободное время (38%).
В основном недельная продолжительность подработки составляла 3-5 часов (27%), 6-8 часов (17%), до 2 часов (12%) и более 20 часов (11%).