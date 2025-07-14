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39% россиян обращались к нейросетям за карьерными советами

14 июля 2025 11:28
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39% россиян обращались к нейросетям за карьерными советами

Согласно недавнему опросу Авито Работы, из более чем 6 000 опрошенных работающих россиян чаще всего сервисами на базе искусственного интеллекта пользуются топ-менеджеры (54%), высококвалифицированные эксперты, такие как IT-разработчики или инженеры (51%), а также руководители отделов (48%).

Больше половины (54%) тех, кто пробовал консультироваться с нейросетями, ценят их за скорость, а 44% объясняют свой интерес к этим технологиям обычным любопытством. Для многих важно, что такие сервисы бесплатны (25%) и работают круглосуточно (25%), а 15% просто хотят не отставать от трендов.

Чаще всего пользователи обращаются к нейросетям, чтобы подобрать обучающие курсы (24%) или составить сопроводительное письмо (22%), а также понять, какие навыки нужно развивать (26%). Часть респондентов также использует алгоритмы для анализа рынка труда (19%), подготовки к собеседованию (19%), поиска подходящих вакансий (18%) или улучшения своего резюме (16%).

Качество и ценность рекомендаций ИИ пользователи оценивают в целом положительно. В общей сложности более половины (54%) опрошенных относятся к карьерным рекомендациям нейросетей с доверием — таких оказалось больше среди опрошенных сотрудников в возрасте от 18 до 24 лет (60%) и от 25 до 34 лет (58%). Также наиболее доверительно к советам цифровых помощников относятся руководители отделов и департаментов (60%). 

Теги: Опрос

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