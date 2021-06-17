38% жителей Самары против объявления нерабочих дней из-за пандемии в своем городе

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В необходимости вслед за Москвой объявить 15—19 июня нерабочими оплачиваемыми днями чаще всего убеждены жители Екатеринбурга, в других городах-миллионниках сторонников подобных мер меньше, чем противников. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 8000 представителей экономически активного населения городов-миллионников.

Число заболевших коронавирусом в Москве резко выросло, и мэр столицы Сергей Собянин объявил 15—19 июня нерабочими оплачиваемыми днями. Жители Самары не поддерживают введение аналогичных мер в своем городе. Большинство респондентов (38%) высказались против, а 26% затруднились дать однозначный ответ. Есть и те, кто поддерживает объявление нерабочих дней, таких оказалось 36%.

Жители других российских мегаполисов чаще всего не считают необходимым вводить подобные меры в своих городах. Больше всего тех, кто не видит нужды в таких ограничениях, в Челябинске (там против выступают 49% населения), Новосибирске (48%), Санкт-Петербурге (47%), Красноярске (44%) и Ростове-на-Дону (43%). Свою позицию опрошенные объясняют падением доходов и отсутствием видимого эпидемиологического эффекта от такого рода мероприятий. «По факту никто не оплачивает нерабочие дни. Они там как в сказке живут, а нам скоро есть будет нечего»; «Экономика падает, люди озлоблены, а вирус все равно распространяется», — комментируют респонденты.



Тех, кто считает необходимым вслед за Москвой объявить нерабочие дни, больше всего в Екатеринбурге — это фактически единственный город-миллионник, где сторонников таких мер больше, чем противников (41% против 35%). По мнению опрошенных, подобное решение — единственное, что власти могут противопоставить росту заболеваемости и смертности. «У нас много заболевших»; «По-другому контакты не ограничить», — объясняют они.



Место проведения опроса: гг. Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск

Время проведения: 12—16 июня 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население городов-миллионников (исключая Москву) старше 18 лет

Размер выборки: 8000 респондентов — 1000 респондентов из Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников