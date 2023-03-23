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38% жителей Самарской области согласны на снижение зарплаты ради сохранения работы

23 марта 2023 09:12
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38% жителей Самарской области согласны на снижение зарплаты ради сохранения работы

Средние зарплатные ожидания соискателей из Самарской области, согласно данным резюме, за год выросли на 4,8 тыс. руб. и по итогам февраля составили 45,5 тыс. руб. Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди соискателей и выяснила, готовы ли они пойти на снижение своих требований к зарплате.

38% жителей Самарской области сообщили, что в целом готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения текущей работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место. Для сравнения: в целом по Приволжскому федерльному округу на такой шаг готовы 38% соискателей, по России – 41%.

Чаще всего согласны проявить гибкость и снизить свои зарплатные аппетиты соискатели из профессиональных сфер «Информационные технологии» (сразу 54% готовы на такой шаг), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (51%) и «Искусство, развлечения, массмедиа» (44%).

Еще 45% жителей Самарской области не намерены идти на понижение требований к заработной плате ни ради сохранения работы, ни ради трудоустройства на новое место. По всему Поволжью такой категоричной позиции придерживаются 44%, в целом по стране – 40%.

Самые неуступчивые с точки зрения зарплат соискатели чаще всего относятся к профессиональным сферам «Автомобильный бизнес» (53% не согласны идти на снижение ожиданий), «Добыча сырья» (52%) и «Строительство, недвижимость» (50%).

Отметим, что 17% опрошенных из Самарской области затруднились ответить на вопрос о готовности сократить зарплатные ожидания.

Теги: Опрос

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