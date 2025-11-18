38% рекрутеров из Самары против использования соискателями ИИ для выполнения тестов при устройстве на работу

160

В опросе SuperJob приняли участие представители компаний, ведущие подбор персонала с использованием профессиональных тестов.

Использование соискателями искусственного интеллекта в процессе прохождения вступительных испытаний при трудоустройстве становится привычным явлением для рекрутеров. В Самаре с этим сталкивались 35% опрошенных специалистов по подбору персонала, при этом лишь 4% рекрутеров узнали о факте использования нейросетей непосредственно от самих соискателей, гораздо чаще они догадывались об этом самостоятельно (31% респондентов).



Среди тех рекрутеров, которые имели опыт проверки тестовых заданий, выполненных при поддержке ИИ, оценки подобной практики разделились. 38% против использования ИИ при прохождении вступительных испытаний. 30% отнесся к использованию соискателями новых технологий положительно. Нейтральную позицию заняли 22% участников опроса. 10% не смогли четко обозначить свою точку зрения по этому вопросу.



Использование искусственного интеллекта в процессе поиска работы перестало быть гипотетическим сценарием и стало реальностью, с которой регулярно сталкиваются рекрутеры. Однако HR-сообщество еще не выработало единого подхода к этому явлению. Раскол во мнениях, когда значительная доля рекрутеров видит в ИИ угрозу объективной оценке кандидатов, а другая — воспринимает его как инновационный инструмент, указывает на начало трансформации традиционных процессов найма и необходимость выработки новых правил игры.



Время проведения: 2 сентября — 14 ноября 2025 года