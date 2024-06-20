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34% самарцев относят себя к «жаворонкам»

20 июня 2024 13:23
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34% самарцев относят себя к «жаворонкам»

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

34% самарцев считают себя «жаворонками» и предпочитают рано просыпаться. 33% респондентов относят себя к «совам» и испытывают прилив энергии в вечернее время. Ещё 26% участников опроса не могут однозначно отнести себя ни к «жаворонкам», ни к «совам».

Среди мужчин оказалось больше «жаворонков» (38%), а среди женщин — «сов» (35%). Чем старше респонденты, тем чаще они относят себя к «ранним пташкам»: среди горожан моложе 34 лет «жаворонков» только 22%, среди респондентов старше 45 лет — уже 39%.

Среди представителей наиболее распространенных профессиональных групп «жаворонками» чаще называют себя охранники (60%). В топ-5 «ранних пташек» входят также офис-менеджеры (57%), специалисты по продажам (45%), аналитики и администраторы (по 42%), а также экономисты (41%). А вот «совы» чаще встречаются среди барменов и курьеров (по 57%), программистов (47%), системных администраторов (40%).

Время проведения: 19 мая — 11 июня 2024 года

Теги: Опрос

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