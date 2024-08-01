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32% опрошенных россиян признали себя шумными соседями

1 августа 2024 10:22
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32% опрошенных россиян признали себя шумными соседями

В России 32% опрошенных жителей признались, что они шумные соседи. При этом 22% рассказали, что стараются не шуметь хотя бы ночью, а 10% просто констатируют факт своих нарушений. Это следует из результатов исследования компании РОКВУЛ, с которыми ознакомились «Известия» 1 августа.

При этом те, кто старается не нарушать покой соседей, разделились на две примерно равные категории: 39% соблюдают тишину сознательно, а 30% просто мало бывают дома.

Эксперты выяснили, что конфликтуют из-за шума с соседями почти столько же жителей многоэтажек, что и признаются в неуважении к общественному комфорту — 31% респондентов. И если 18 % стараются урегулировать конфликты мирным путем, то 13% либо сами вызывали полицию, либо имели с ней разговор после жалоб соседей. Избегали конфликтов 69% участников опроса. Только 12% достигли успеха на этом поприще благодаря звукоизоляции своих квартир.

Ведущий специалист по развитию обучения компании РОКВУЛ Наталья Пахомова рассказала, что для защиты помещения от шума необходима комплексная звукоизоляция всех поверхностей, а не только стен, отделяющих квартиру от соседских. Такое решение специалисты называют «короб в коробе»: внутри помещения создается замкнутый звукоизолирующий контур, препятствующий проникновению шума любыми путями, в том числе через несущие стены и перекрытия. При этом важно, чтобы между внешней и внутренней «коробками» не было так называемых мостиков шума, способных передавать звук.

«В современных малогабаритных квартирах, чтобы не потерять часть полезного объема или площади, можно использовать сверхтонкие звукоизоляционные плиты из каменной ваты. Они просто монтируются и совместимы с разнообразной отделкой. При толщине 10 мм такие плиты втрое снижают уровень воздушного шума. Их применяют для бескаркасной звукоизоляции любых поверхностей, в том числе пола, где они заменяют традиционную подложку под напольное покрытие», — добавила Пахомова.

Согласно результатам исследования, с необходимостью качественной звукоизоляции квартир согласны 43% респондентов, которые считают это лучшим средством избежать конфликтов с соседями. При этом 6% россиян всё еще предпочитают использовать в качестве звукоизоляции ковры и мебель, а 38% респондентов полагают, что с соседями в любом случае нужно договариваться. Кроме того, 33% уверены, что в борьбе за тишину не обойтись без строгих мер: 21 % предлагает ужесточить штрафы, 8% считают необходимой установку в квартирах датчиков шума, а 4% выступают за предоставление полицейских функций консьержам.

Теги: Опрос

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