В Красноярском районе женщина потеряла 270 тысяч рублей, поверив аферистам
Резидент технопарка "Жигулёвская долина" стал победителем совместного конкурса ФПТП и РЖД
В Кошелев парке молодая автомобилистка сбила 59-летнего пешехода
Участок улицы Липецкой временно перекроют в Самаре
летом 2025 года количество вариантов подработки увеличилось почти в 1,5 раза
В Самарской области находится самый крупный питомник по выращиванию гортензий в России и Европе
13 сентября в СОУНБ начнётся отборочный тур областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
россияне перестали арендовать самокаты для долгих поездок
31% самарцев согласны на «серую» зарплату

5 сентября 2025 09:46
160
В опросе  SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.


31% самарцев согласны на работу с «серой» зарплатой или неофициальное трудоустройство. 48% отвергает подобные предложения.
Среди мужчин готовность согласиться на неофициальную оплату труда выше (34%), чем среди женщин (29%).

Наиболее лояльно к «серой» зарплате настроены респонденты в возрасте 35—45 лет (36% потенциально готовы согласиться). Молодежь до 35 лет и респонденты старше 45 лет выражают меньшую готовность (32% и 25% соответственно). Каждый второй горожанин 45+ принципиально против «серых» схем.

Среди респондентов с ежемесячным доходом от 100 тысяч рублей лишь 27% согласны на неофициальную зарплату, а доля отказавшихся самая высокая (54%). Среди тех, кто зарабатывает меньше, готовность к доходам в конверте выше (35%), а отказов меньше (42%).

Респонденты с высшим образованием реже готовы согласиться на «серые» схемы (25%), чем те, у кого среднее профессиональное образование (37%).
 

Время проведения: 29 августа — 2 сентября 2025 года

78% россиян приняли участие в благотворительности за последние пять лет
05 сентября 2025, 12:11
Меньше всего мотивированными для участия в благотворительности оказались люди старше 45 лет. Общество
113
Большинство арендаторов готовы доплатить до 10% за квартиру с техникой
05 сентября 2025, 10:25
Почти половина опрошенных (44%) выбирают квартиры с телевизором, интернетом и кондиционером. Экономика
157
Самарские предприниматели больше всех в России тратятся на бренд
04 сентября 2025, 12:27
Такими данными поделился Яндекс Маркет после опроса более 1200 самарцев, которые ведут свое дело в ритейле. Общество
310
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
279
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
294
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
527
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
595
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
616
