31% самарцев согласны на «серую» зарплату

160

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.



31% самарцев согласны на работу с «серой» зарплатой или неофициальное трудоустройство. 48% отвергает подобные предложения.

Среди мужчин готовность согласиться на неофициальную оплату труда выше (34%), чем среди женщин (29%).



Наиболее лояльно к «серой» зарплате настроены респонденты в возрасте 35—45 лет (36% потенциально готовы согласиться). Молодежь до 35 лет и респонденты старше 45 лет выражают меньшую готовность (32% и 25% соответственно). Каждый второй горожанин 45+ принципиально против «серых» схем.



Среди респондентов с ежемесячным доходом от 100 тысяч рублей лишь 27% согласны на неофициальную зарплату, а доля отказавшихся самая высокая (54%). Среди тех, кто зарабатывает меньше, готовность к доходам в конверте выше (35%), а отказов меньше (42%).



Респонденты с высшим образованием реже готовы согласиться на «серые» схемы (25%), чем те, у кого среднее профессиональное образование (37%).



Время проведения: 29 августа — 2 сентября 2025 года