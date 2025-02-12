30% россиян ожидают, что их партнер найдет работу с зарплатой выше

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Среди опрошенных россиян 4% готовы разорвать отношения, если их партнер зарабатывает на 10% меньше. Для 2% респондентов критичной является разница в 30%, 6% заявили, что расстанутся с партнером, если он зарабатывает вдвое меньше. При этом 48% готовы взять на себя финансовое обеспечение семьи, независимо от дохода второй половины, говорится в результатах исследования сервиса «Работа.ру», с которыми ознакомились «Известия» 12 февраля.

В то же время, 40% опрошенных не считают разницу в заработке критичной, но допускают, что это может повлиять на дальнейшие отношения.

Кроме того, 30% респондентов хотели бы, чтобы партнер сменил сферу деятельности или работу. Чаще об этом заявляли женщины, чем мужчины (34% против 25%).

Вместе с этим 2% респондентов считают достаточным заработок партнера до 50 тыс. рублей. 17% опрошенных назвали приемлемым доход от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, 25% — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, 10% — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Для 9% опрошенных важен доход партнера от 300 тыс. рублей и выше. Треть участников исследования (34%) утверждают, что заработок второй половины не имеет для них значения.



Мужчины чаще всего (47%) отмечали, что зарплата их девушки не имеет для них значения, а вот женщины приемлемым заработком партнера чаще всего (31%) выделяли сумму от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.