30% работающих россиян близки к выгоранию

Фонд «Общественное мнение» совместно с платформой «Просебя» (входит Группу Ренессанс страхование) представили результаты исследования, которые показывают связь между ментальным благополучием сотрудников и ключевыми бизнес-метриками.
Исследование показало, что у 30% россиян, работающих по найму, низкий уровень ментального благополучия и высокий риск эмоционального выгорания. Еще 30% сохраняют средний уровень психологического благополучия, но регулярно сталкиваются с перегрузками и стрессом.
Самые частые трудности, которые мешают эффективной работе:
Результаты исследования подтверждают, что ментальное благополучие сотрудников напрямую связано с их лояльностью компании. Сотрудники с высоким уровнем благополучия чаще удовлетворены своей работой (55%) и готовы рекомендовать компанию друзьям и знакомым (50%). В группе с низким ментальным благополучием всего 12% довольны работой и 15% считают компанию достойной рекомендации.
Текучесть кадров тоже сильно зависит от состояния команды. Почти половина сотрудников с низким уровнем ментального благополучия (48%) задумываются об увольнении в ближайшие полгода. Среди тех, кто чувствует себя хорошо, этот показатель составляет 23%.
Исследование выявило факторы, которые поддаются влиянию со стороны работодателя. Их изменение значительно улучшает состояние сотрудников.
«Исследуя ментальное состояние команд как сложную, многослойную систему, мы работаем над тем, чтобы превратить интуитивные представления о его значимости в более прозрачный и управляемый процесс. Это позволяет бизнесу выстраивать сбалансированные стратегии поддержки сотрудников, учитывающие как потребности людей, так и долгосрочные приоритеты компании» — Ксения Винцюнене, генеральный директор «Просебя».
Данные исследования предоставляют основу для анализа корпоративного климата в компании и помогают выработать такие стратегии поддержки сотрудников, которые повысят их вовлеченность, мотивированность и лояльность, а также снизят текучесть кадров.
«В последние годы темы стресса, ментального здоровья, заботы о сотрудниках и человекоцентричного подхода к управлению стали ключевыми для общества. Многим важно, чтобы работа была не только источником дохода, но и местом, где они находят стабильность и поддержку. Для работодателей это вызов, который требует изменений в подходе к управлению», — говорит Александр Анатольевич Ослон, президент ФОМ.