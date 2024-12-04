30% работающих россиян близки к выгоранию

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Фонд «Общественное мнение» совместно с платформой «Просебя» (входит Группу Ренессанс страхование) представили результаты исследования, которые показывают связь между ментальным благополучием сотрудников и ключевыми бизнес-метриками.

Исследование показало, что у 30% россиян, работающих по найму, низкий уровень ментального благополучия и высокий риск эмоционального выгорания. Еще 30% сохраняют средний уровень психологического благополучия, но регулярно сталкиваются с перегрузками и стрессом.

Самые частые трудности, которые мешают эффективной работе:

26% сотрудников ощущают измотанность и упадок сил;

25% отмечают невозможность расслабиться, отключиться от забот и переживаний;

22% страдают от бессонницы и других нарушений сна;

22% замечают апатию и нежелание приступать к работе;

21% отмечают тревогу, нервозность, сильное беспокойство;

21% испытывают раздражительность и трудности с тем, чтобы сдерживать эмоции.

Результаты исследования подтверждают, что ментальное благополучие сотрудников напрямую связано с их лояльностью компании. Сотрудники с высоким уровнем благополучия чаще удовлетворены своей работой (55%) и готовы рекомендовать компанию друзьям и знакомым (50%). В группе с низким ментальным благополучием всего 12% довольны работой и 15% считают компанию достойной рекомендации.

Текучесть кадров тоже сильно зависит от состояния команды. Почти половина сотрудников с низким уровнем ментального благополучия (48%) задумываются об увольнении в ближайшие полгода. Среди тех, кто чувствует себя хорошо, этот показатель составляет 23%.

Исследование выявило факторы, которые поддаются влиянию со стороны работодателя. Их изменение значительно улучшает состояние сотрудников.

Организация труда: среди сотрудников с высоким уровнем ментального благополучия 89% довольны тем, как организована работа. В группе с низким благополучием этот показатель падает до 55%.

Заработная плата: 70% довольных своей зарплатой среди эмоционально стабильных сотрудников — против 36% среди тех, кто испытывает стресс.

Рабочая нагрузка: 94% сотрудников с высоким благополучием считают нагрузку приемлемой. В зоне стресса этот показатель опускается до 61%.

Перспективы роста: 84% сотрудников с высоким уровнем благополучия видят возможности для развития в компании, в группе с низким уровнем этот показатель составляет 52%.

«Исследуя ментальное состояние команд как сложную, многослойную систему, мы работаем над тем, чтобы превратить интуитивные представления о его значимости в более прозрачный и управляемый процесс. Это позволяет бизнесу выстраивать сбалансированные стратегии поддержки сотрудников, учитывающие как потребности людей, так и долгосрочные приоритеты компании» — Ксения Винцюнене, генеральный директор «Просебя».

Данные исследования предоставляют основу для анализа корпоративного климата в компании и помогают выработать такие стратегии поддержки сотрудников, которые повысят их вовлеченность, мотивированность и лояльность, а также снизят текучесть кадров.

«В последние годы темы стресса, ментального здоровья, заботы о сотрудниках и человекоцентричного подхода к управлению стали ключевыми для общества. Многим важно, чтобы работа была не только источником дохода, но и местом, где они находят стабильность и поддержку. Для работодателей это вызов, который требует изменений в подходе к управлению», — говорит Александр Анатольевич Ослон, президент ФОМ.