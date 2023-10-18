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3 из 4 самарцев — за создание зоополиции

18 октября 2023 09:23
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3 из 4 самарцев — за создание зоополиции

Законопроект об организации зоополиции — органа, который бы контролировал домашних питомцев, занимался устройством бездомных животных в приюты и рассматривал жалобы о нападении животных на людей, — дорабатывается и будет внесен в Госдуму до конца года. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал у горожан, нужна ли зоополиция в России. В опросе приняли участие экономически активные самарцы.

78% самарцев поддержали идею создания зоополиции: 41% полностью уверены в ее необходимости, 37% скорее уверены. Против подобного предложения выступили 22% опрошенных: 14% скорее против, 8% однозначно против. По их мнению, существующего законодательства вполне достаточно: «Есть все нормы КоАП РФ и УК РФ. Чего там расследовать. Надо ужесточать ответственность для хозяев за травмы, нанесенные их животными, — и все».

Чаще остальных с однозначным одобрением идеи создания зоополиции выступали респонденты моложе 34 лет (47%). Женщины полностью поддерживают инициативу чаще мужчин (46 и 35% соответственно). Хозяева кошек и собак (по 50%) — чаще горожан, не содержащих четвероногих питомцев (32%).

Время проведения: 16—17 октября 2023 года

Теги: Опрос

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